Gabriel Ramos: ‘se cantaba ‘Rosita Alvirez’ sin reflexionar que habla de un feminicidio’

La película ‘El Desaire’ es una adaptación del popular corrido saltillense ‘Rosita Alvirez’, en donde narra la historia de Rosa, una joven que vivía en un barrio de la ciudad y quien fue víctima de feminicidio. Aunque Gabriel Ramos, director del filme, no recuerda exactamente a qué edad escuchó por primera vez el corrido, sí tiene presente que le llamó mucho la atención como una canción tan arraigada en la cultura saltillense hablara sobre un feminicidio, y que la gente la cantara con orgullo sin ponerse a pensar en la letra de la canción. Por ese motivo el director quiso visualizar y darle la vuelta a la narrativa, tener como objetivo crear conciencia en los espectadores, en como normalizamos la violencia y actos de machismo en México. “Creo que el guion y la película en general cumple muy bien su función”, comentó Gabriel.

‘EL DESAIRE’ ES UNA REALIDAD El filme ya cuenta con varios premios internacionales y ha recorrido más de 14 festivales en varios países. Entre los nombramientos más destacados se encuentran: Mejor Película Internacional en el Chandler Film Festival, celebrado en Arizona; Mejor Actriz para Vico Escorcia en el The North Film Festival – Estocolmo, donde también obtuvo el reconocimiento como Mejor Película. Está escrita por Elena Barbosa, Alba Garza y Gabriel Ramos, quien también dirige, la cinta está protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso, todos ellos con trayectoria dentro del cine nacional.

Creo que el guion y la película en general cumple muy bien su función”.

‘El Desaire’ es una película con perspectiva social y se presentó por primera vez en el cine saltillense hace unos días, donde se hizo acreedor al Premio Mejor Largometraje, otorgado como parte de la Muestra Intergaláctica (MIG) 2026, festival internacional de cine que se desarrolla en la capital coahuilense desde el año 2013. “Fue muy emocionante ver cómo la gente que asistió a la función se vio en el espejo y reflexionó sobre este tema”, dijo Gabo Ramos.