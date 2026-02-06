Carlos Rivera responde a rumores y defiende la privacidad de su matrimonio

Las bromas y comentarios entre dientes que hizo Toñita sobre la supuesta preferencia sexual de Carlos Rivera parecen haber encontrado, por fin, una respuesta por parte del cantante y actor. Durante una entrevista con Ventaneando, el intérprete aseguró que está acostumbrado a este tipo de señalamientos y que ha aprendido a no darles importancia. “Que la gente crea o no ciertas cosas no lo puedes controlar. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, la gente va a hablar, va a decir, va a creer o no va a creer. Para mí lo más importante —como dice mi canción Digan lo que digan— es justo eso. No me está pasando ahora, esto es de mucho tiempo y seguirá pasando probablemente”, expresó.

¿QUÉ DIJO CARLOS RIVERA A TOÑITA? Aunque Rivera no mencionó directamente el nombre de la también exacadémica, no es la primera vez que Toñita lanza comentarios críticos sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez. El cantante enfatizó que las decisiones que ha tomado en su vida no han sido para agradar al público y explicó que esa misma postura es la razón por la que mantiene su relación lejos de los reflectores. “No he hecho nada en mi vida para agradar a nadie. En mi música sí, pero en lo personal no. Por eso no mostramos nada: nunca nos han visto en revistas, ni en portadas, ni en la boda, ni nada, ni lo verán. Lo hemos guardado para nosotros y eso vale todo”, afirmó.

La historia de amor entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ha estado rodeada de cuestionamientos y especulaciones desde sus inicios. Cuando eran novios, mantuvieron su relación en privado durante largo tiempo, lo que dio pie a rumores sobre la veracidad del romance. No obstante, con el paso de los años la pareja ha consolidado su vínculo con un matrimonio y un hijo, siempre alejados del ojo público. Por su parte, Toñita continúa compartiendo videos en sus historias de Instagram y TikTok, en los que intenta deslindarse de la responsabilidad de sus declaraciones recientes.