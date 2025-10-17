Celebra el festival del cine de Morelia todas las facetas de Gael García Bernal

Un joven actor de 20 años llamado Gael García Bernal protagonizó en el año 2000 ‘Amores Perros’, una cinta que realmente le cambió la vida, más allá del cliché de la expresión, el largometraje de Alejandro González Iñárritu colocó al interprete en el mapa internacional y hoy en día se sostiene como una de las figuras mexicanas más reconocidas en el mundo. El ahora actor, productor, director y gestor de proyectos culturales como Ambulante, hace un resumen de su carrera en Morelia con una serenidad que mira con cariño a ese joven arriesgado, pero siempre libre. “Nunca me imagine estar en esta situación, presentando una película en la que actúe recientemente pero también con la que comencé a trabajar en el cine y se volvió mi vocación y otra donde participo como productor, que es como ser fan antes y después de la película. Ha sido un proceso largo, de entendimiento, de aceptación, de juego, de aventura... desde que hice Amores perros apreciando mucha la inocencia y la insensatez con la que la hicimos, no sabíamos si la iba a ver alguien y es muy distinto a cuando haces una cita que la gente sabe que va a ver”, expresó Gael en un encuentro con la prensa, consciente de que su nombre, hoy en día, puede llenar muchas salas de cine. Después de presentarse con éxito en la función de gala de la cinta mexicana y volver locas a sus fanáticas, Gael comenzó el día reflexionando sobre el impacto de Amores perros el lo personal y lo grupal. Ha llegado un punto en que sus hijos ya se acercan a convertirse en otros de los jóvenes que se maravillan con la narrativa del largometraje reconocido en el mundo.

“Trabajé en la cinta cuando tenía 19 años y hay algo que ya puedo decir como un dato universal, llega un momento que quien quiera estudiar cine, tiene que ver Amores Perros y si eres un joven latinoamericano tienes que ver Amores Perros... lo he visto con mis hijos incluso, que sus compañeros empezaron a ver la cinta, aunque ellos aun son pequeños para verla. Pasa algo similar a lo que pasa con las películas trascendentales de la adolescencia a la madurez y Amores perros hace una pregunta clave ¿hacia dónde vamos como humanidad?”, comenta el también realizador sobre uno de sus trabajos emblema. Del pasado al presente, Bernal también está en Morelia gracias a su mas reciente trabajo como actor al dar vida a Fernando Magallanes en la cinta del explorador portugués. Notablemente contento por todos los datos históricos que obtuvo por este trabajo, Gael confiesa que no tenía muy presente a Magallanes en su radar y que descubrirlo fue un placer.

Estamos viviendo momentos de mucho miedo y hay que escribir muchos libros y hacer muchas películas para poder vencer ese miedo”.

“En los grandes hitos de la humanidad hay alguien que no tenía tan fresco y también por lo poco que se sabe de su historia como Fernando Magallanes, que a final de cuentas es visto como un traidor. Entonces fue un proceso muy lindo, ya que me invitan y tuve que leer una biografía puntual de él y a través de eso también conocer mucho de los que ocurría en su momento. Nos preparamos mucho y bueno, luego la barba ayuda también y además actuar en portugués, ahí empieza el ritual de la actuación y uno pretende llegar al nirvana de la actuación que es encarnar el personaje”, expresó el actor, bien conocido por enfrentar con éxito papeles que lo sacan de su idioma natal.