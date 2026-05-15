Dua Lipa inmortaliza su paso por México con película y disco en vivo

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    Dua Lipa inmortaliza su paso por México con película y disco en vivo
    Apuesta. La cantante británica sorprendió al público mexicano con interpretaciones en español y colaboraciones especiales durante su gira de 2025. FOTO: TWITTER@DUALIPA
Israel García
por Israel García

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El disco en vivo saldrá a la venta el próximo 5 de junio a nivel mundial y el concierto podrá verse gratuitamente el 21 de mayo

La cantante británica Dua Lipa anunció este jueves que lanzará ‘Dua Lipa (Live from Mexico)’, un nuevo álbum en vivo y una película del concierto grabados durante las tres exitosas presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de la gira ‘Radical Optimism Tour’.

La artista indicó, en un comunicado, que el largometraje se estrenará el próximo 21 de mayo a las 16:00 horas a través de su canal oficial de YouTube.

También señaló que el álbum en vivo estará disponible en plataformas de streaming el 22 de mayo, a través de Warner Records, mientras que las copias físicas del disco ya pueden reservarse y comenzarán a enviarse a partir del 5 de junio.

INSPIRACIÓN EN LOS ESCENARIOS

Dua Lipa publicó en su cuenta de YouTube un adelanto de la cinta, en el que se capturan algunos de los momentos más icónicos que vivió en México.

“Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y gratificante de mi carrera hasta ahora”, dice la intérprete de ‘Don’t Start Now’ en el tráiler del filme.

La gira de Dua Lipa en México ocurrió en diciembre de 2025 y quedó marcada en la memoria de los fanáticos por colaboraciones inéditas, como la que realizó con Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano Maná, al interpretar ‘Oye Mi Amor’ (1992).

“Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y eso lo siento cada noche”, continuó.

UN EXITOSO TOUR

Durante este recorrido por el país, la artista británica también interpretó temas clásicos en español, como ocurrió con su versión de ‘Bésame mucho’.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/enrique-iglesias-imagine-dragons-chayanne-y-grupo-firme-encabezan-el-fan-fest-monterrey-2026-FF20705624

El ‘Radical Optimism Tour’ acumuló 92 conciertos en los cinco continentes, incluyendo fechas consecutivas con entradas agotadas en el estadio de Wembley, en Londres, con más de 1.75 millones de boletos vendidos a nivel mundial. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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