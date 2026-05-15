Dua Lipa inmortaliza su paso por México con película y disco en vivo

La cantante británica Dua Lipa anunció este jueves que lanzará ‘Dua Lipa (Live from Mexico)’, un nuevo álbum en vivo y una película del concierto grabados durante las tres exitosas presentaciones que ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de la gira ‘Radical Optimism Tour’.

La artista indicó, en un comunicado, que el largometraje se estrenará el próximo 21 de mayo a las 16:00 horas a través de su canal oficial de YouTube.

También señaló que el álbum en vivo estará disponible en plataformas de streaming el 22 de mayo, a través de Warner Records, mientras que las copias físicas del disco ya pueden reservarse y comenzarán a enviarse a partir del 5 de junio.