Celebridades y niños durmiendo en sillas: Los memes del Show de Medio Tiempo con Bad Bunny
COMPARTIR
TEMAS
El espectáculo que realizó el artista boricua estuvo lleno de referencias a la cultura y la identidad latinoamericanas, que no pasaron por alto en redes sociales
El show de Medio Tiempo del Super Bowl LX se convirtió en un espectáculo muy simbólico para toda Latinoamérica, lleno de referencias que Bad Bunny soltó en sus letras y su performance a la identidad de este hemisferio del mundo. Y como tal en redes sociales no se ha dejado de comentar todos los detalles.
Pedro Pascal with Karol G, Cardi B and Jessica Alba during Bad Bunny’s Halftime Show— Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) February 9, 2026
📹 ulyandernesto | Instagram stories pic.twitter.com/nTVr6ug8xF
Uno de los momentos que ha inspirado a las personas a mirar detalladamente es cuando el artista boricua cantó sobre la casita y el público de abajo estaba lleno de celebridades como Pedro Pascal, Carol G, Kardi B y hasta la actriz Jessica Alba.
Hay 2 tipos de personas en la Súper Bowl pic.twitter.com/YdFDugM9UO— ceciarmy (@ceciarmy) February 8, 2026
Asimismo destacó la presencia de algunas estrellas entre el público que asistió al enfrentamiento entre Patriots y Halcones Marinos, destacando cómo Leonardo Di Caprio quiso evadir las cámaras, mientras que Jeff Goldblum celebró y saludó cuando lo enfocaron.
Nosotros los latinos apoyando a Bad Bunny en el Super Bowl. pic.twitter.com/QmnAvbS5oN— El Guarromántico (@Guarromantico_) February 9, 2026
También la parte final del show, donde Benito nombró a todos los países de América y sus banderas ondearon juntas en el estadio Levi’s de San Francisco, lo que generó toda una sensación de orgullo colectivo, tanto que dieron pie a algunos memes.
Más latinoamericano que la salsa. pic.twitter.com/lVf8WlVBWE— Risco (@jrisco) February 9, 2026
Otro momento destacado fue cuando el cantante despertó, en medio de la escena de una boda, a un niño dormido en una hilera de sillas, una experiencia con la que todos los latinos nos sentimos identificados.
That Bunny was AMAZING. Elmo thinks he should be called Good Bunny! Elmo loves you, Mr. Good Bunny! ❤️🎶🐰— Elmo (@elmo) February 9, 2026
Además, la calidad del espectáculo ha sido celebrada por importantes figuras, como el propio gobernador de California y hasta Elmo, que lanzó un tuit dándole sus felicitaciones a Bad Bunny.