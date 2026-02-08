Celebridades y niños durmiendo en sillas: Los memes del Show de Medio Tiempo con Bad Bunny

El espectáculo que realizó el artista boricua estuvo lleno de referencias a la cultura y la identidad latinoamericanas, que no pasaron por alto en redes sociales

El show de Medio Tiempo del Super Bowl LX se convirtió en un espectáculo muy simbólico para toda Latinoamérica, lleno de referencias que Bad Bunny soltó en sus letras y su performance a la identidad de este hemisferio del mundo. Y como tal en redes sociales no se ha dejado de comentar todos los detalles.

Uno de los momentos que ha inspirado a las personas a mirar detalladamente es cuando el artista boricua cantó sobre la casita y el público de abajo estaba lleno de celebridades como Pedro Pascal, Carol G, Kardi B y hasta la actriz Jessica Alba.

Asimismo destacó la presencia de algunas estrellas entre el público que asistió al enfrentamiento entre Patriots y Halcones Marinos, destacando cómo Leonardo Di Caprio quiso evadir las cámaras, mientras que Jeff Goldblum celebró y saludó cuando lo enfocaron.

También la parte final del show, donde Benito nombró a todos los países de América y sus banderas ondearon juntas en el estadio Levi’s de San Francisco, lo que generó toda una sensación de orgullo colectivo, tanto que dieron pie a algunos memes.

Otro momento destacado fue cuando el cantante despertó, en medio de la escena de una boda, a un niño dormido en una hilera de sillas, una experiencia con la que todos los latinos nos sentimos identificados.

Además, la calidad del espectáculo ha sido celebrada por importantes figuras, como el propio gobernador de California y hasta Elmo, que lanzó un tuit dándole sus felicitaciones a Bad Bunny.

