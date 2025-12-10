¡Con ‘La Niña Sí’! Transmiten ‘Turbulence’ y ‘La Burrita Burrona’ su show desde Villamagia en Saltillo

Show
/ 10 diciembre 2025
    ¡Con ‘La Niña Sí’! Transmiten ‘Turbulence’ y ‘La Burrita Burrona’ su show desde Villamagia en Saltillo
    Chiste. Las drags convivieron e improvisaron con el público saltillense previo a su espectáculo ‘La Verdá de la Navidá’. FOTO: YOUTUBE

La dupla de comediantes y drags sorprendió con una transmisión en vivo y bromearon con una ‘rivalidad’ entre Ramos Arizpe y Saltillo previo a su show de este fin de semana en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

La dupla de comediantes y drags Turbulence y La Burrita Burrona llegó hasta Saltillo para realizar una transmisión en vivo en YouTube de su podcast. En el evento sorpresivo hicieron reír no sólo a su fiel audiencia en línea, sino también al público que se dio cita en Plaza de Armas, donde la decoración de Villamagia dio un ambiente especial.

De hecho, Burrita llegó con un disfraz inspirado en el popular personaje del Grinch, mientras que Turbulence adaptó el clásico traje de Santa Claus.

“Directamente estamos hasta Saltillo, Coahuila. Aquí cae nieve y aquí la mayoría de la gente habla inglés”, expresó Turbulence ante el público que acudió al llamado en Paseo Capital.

¿QUÉ PASÓ CON ‘LA BURRITA BURRONA’ EN SALTILLO?

El querido personaje de redes sociales usó sus típicas frases y su estilo desenfadado ante la cámara, con el carisma que ha conquistado a miles de usuarios.

“La tierra de los dinosaurios, la tierra del pulque, la tierra del Museo del Desierto, la tierra de Jobstar de La Más Draga, la tierra... que hay porque primero pasas por Ramos Arizpe”, bromearon los personajes al enumerar las características más conocidas de la ciudad.

También hicieron bromas sobre la gastronomía local, asegurando que recibirían tacos de tortilla de harina, champurrado y más. Incluso presentaron una marioneta de ‘Chato el dinosaurio’, aludiendo a que Saltillo es “tierra de dinosaurios”.

“Fui con el mismo cirujano de Wendy Guevara; si se fijan, tenemos el mismo cuerpo de botarga”, bromeó La Burrita, con el gran árbol navideño de Villamagia como fondo.

Los fanáticos de la dupla les hicieron sentir su amor y admiración de diversas formas, e incluso recibieron un ramo de flores como demostración, provocando que los regios reaccionaran con su típico humor.

$!¡Con ‘La Niña Sí’! Transmiten ‘Turbulence’ y ‘La Burrita Burrona’ su show desde Villamagia en Saltillo

TE PUEDE INTERESAR: Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX

¿CUÁNDO REGRESAN A SALTILLO?

El próximo domingo 14 de diciembre se presentarán en el Teatro de la Ciudad, con el espectáculo ‘La Verdá de la Navidá’.

Los boletos pueden adquirirse en el sitio NewTicket, con precios que van desde $500 hasta $1,000 pesos.

Temas


Drag Queen
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Youtube

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre