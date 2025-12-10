$!¡Con ‘La Niña Sí’! Transmiten ‘Turbulence’ y ‘La Burrita Burrona’ su show desde Villamagia en Saltillo

La dupla de comediantes y drags Turbulence y La Burrita Burrona llegó hasta Saltillo para realizar una transmisión en vivo en YouTube de su podcast. En el evento sorpresivo hicieron reír no sólo a su fiel audiencia en línea, sino también al público que se dio cita en Plaza de Armas, donde la decoración de Villamagia dio un ambiente especial. De hecho, Burrita llegó con un disfraz inspirado en el popular personaje del Grinch, mientras que Turbulence adaptó el clásico traje de Santa Claus. “Directamente estamos hasta Saltillo, Coahuila. Aquí cae nieve y aquí la mayoría de la gente habla inglés”, expresó Turbulence ante el público que acudió al llamado en Paseo Capital.

¿QUÉ PASÓ CON ‘LA BURRITA BURRONA’ EN SALTILLO? El querido personaje de redes sociales usó sus típicas frases y su estilo desenfadado ante la cámara, con el carisma que ha conquistado a miles de usuarios. “La tierra de los dinosaurios, la tierra del pulque, la tierra del Museo del Desierto, la tierra de Jobstar de La Más Draga, la tierra... que hay porque primero pasas por Ramos Arizpe”, bromearon los personajes al enumerar las características más conocidas de la ciudad.

También hicieron bromas sobre la gastronomía local, asegurando que recibirían tacos de tortilla de harina, champurrado y más. Incluso presentaron una marioneta de ‘Chato el dinosaurio’, aludiendo a que Saltillo es “tierra de dinosaurios”. “Fui con el mismo cirujano de Wendy Guevara; si se fijan, tenemos el mismo cuerpo de botarga”, bromeó La Burrita, con el gran árbol navideño de Villamagia como fondo.

Los fanáticos de la dupla les hicieron sentir su amor y admiración de diversas formas, e incluso recibieron un ramo de flores como demostración, provocando que los regios reaccionaran con su típico humor.