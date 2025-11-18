Christian Nodal se presentó en el Reclusorio Oriente de la CDMX en medio de caos

Christian Nodal evitó que se girara una orden de aprehensión en su contra al presentarse este 18 de noviembre en la Sala de Audiencias Cuatro del Centro de Justicia Penal Federal, ubicada junto al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México.

El cantante acudió acompañado de sus padres, Jesús Jaime González y Silvia Cristina Nodal Jiménez, para atender el proceso que enfrenta junto con ellos por presunta falsificación de documentos.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A NODAL Y SU FAMILIA?

Esta comparecencia fue solicitada después de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara, el pasado 14 de septiembre, una investigación contra el artista y sus padres por la supuesta alteración de certificaciones notariales.