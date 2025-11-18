¡Ya son papás! Confirman Martha Higareda y Lewis Howes nacimiento de sus gemelas

/ 18 noviembre 2025
    ¡Ya son papás! Confirman Martha Higareda y Lewis Howes nacimiento de sus gemelas
    Celebración. La actriz mexicana compartió la mayoría de los detalles de su experiencia como mamá primeriza. FOTOS: INSTAGRAM@MARTHAHIGAREDA

La pareja agradeció el apoyo de sus seguidores que, desde que dieron la noticia del embarazo han mostrado interés en el proceso de gestación

Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, dan a conocer que sus gemelas ya han nacido y que, pese a que, una de las bebés y la actriz presentaron algunas dificultades durante el parto, ya se encuentran estables, disfrutando del suceso tan importante que el nacimiento de las pequeñas representa en su familia.

Esta mañana la actriz dio a conocer la buena nueva; el nacimiento de sus hijas, con un tierno video en donde aparecen las manos de su marido que, se extienden poco a poco, hasta dejar al descubierto las manos de Martha que, a su vez, las abre lentamente para mostrar que, debajo de las palmas de ambos, se encuentran las manitas de sus bebés.

“Gracias a Dios, bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, escribió la protagonista de ‘Amarte Duele’.

DIFICULTADES EN EL PARTO

Abiertos, como suelen ser en los temas relacionados a su privacidad, Higareda y Howes hablaron, sin dar detalles, de las dificultades que presentó la actriz, y una de sus hijas, durante el alumbramiento.

”Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”, expresó Lewis, en el post de Instagram.

La pareja agradeció el apoyo de sus seguidores que, desde que dieron la noticia del embarazo -en junio pasado-, han mostrado interés en el proceso de gestación de la actriz de “Amarte duele”; también mostraron gratitud por la presencia de su familia y amigos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo, no sé qué haríamos sin su apoyo”.

Al final de la publicación, compartieron un pequeño fragmento de “Small hands”, canción del músico estadounidense Teddy Swims, la cual hace referencia de la espera de un ser que sane las heridas de otro.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

