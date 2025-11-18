¡Ya son papás! Confirman Martha Higareda y Lewis Howes nacimiento de sus gemelas

Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, dan a conocer que sus gemelas ya han nacido y que, pese a que, una de las bebés y la actriz presentaron algunas dificultades durante el parto, ya se encuentran estables, disfrutando del suceso tan importante que el nacimiento de las pequeñas representa en su familia.

Esta mañana la actriz dio a conocer la buena nueva; el nacimiento de sus hijas, con un tierno video en donde aparecen las manos de su marido que, se extienden poco a poco, hasta dejar al descubierto las manos de Martha que, a su vez, las abre lentamente para mostrar que, debajo de las palmas de ambos, se encuentran las manitas de sus bebés.

“Gracias a Dios, bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”, escribió la protagonista de ‘Amarte Duele’.