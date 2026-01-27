‘Chuponcito’ reaparece en redes sociales tras rumores de supuesta muerte en Playa del Carmen

¿‘Chuponcito’ murió? Internautas han inundado diversas plataformas digitales en un intento por descubrir qué hay detrás de los rumores, luego de que se reportara la muerte violenta de un sujeto que llevó por apodo el mismo que el del comediante Jorge Alberto Flores.

En redes sociales, seguidores del payasito estallaron ante la posibilidad de que se hablara de la misma persona en los eventos catastróficos, derivados de un ataque armado que culminó en un incendio durante la madrugada del 25 de enero.

ASÍ MURIÓ ‘CHUPONCITO’

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en el departamento de la víctima, ubicado en la avenida Benito Juárez de Playa del Carmen.