‘Chuponcito’ reaparece en redes sociales tras rumores de supuesta muerte en Playa del Carmen
Una persona apodada ‘Chuponcito’ fue víctima de un ataque armado en Playa del Carmen. Tras la divulgación de la noticia, fans pensaron que se trataba del comediante
¿‘Chuponcito’ murió? Internautas han inundado diversas plataformas digitales en un intento por descubrir qué hay detrás de los rumores, luego de que se reportara la muerte violenta de un sujeto que llevó por apodo el mismo que el del comediante Jorge Alberto Flores.
En redes sociales, seguidores del payasito estallaron ante la posibilidad de que se hablara de la misma persona en los eventos catastróficos, derivados de un ataque armado que culminó en un incendio durante la madrugada del 25 de enero.
ASÍ MURIÓ ‘CHUPONCITO’
De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en el departamento de la víctima, ubicado en la avenida Benito Juárez de Playa del Carmen.
Informes de la Policía Municipal refieren a que los agresores iniciaron con disparos contra el masculino de aproximadamente 40 años de edad, principalmente en el tórax y piernas. Después, inició el fuego en al inmueble.
‘Chuponcito’ fue declarado sin vida en un Hospital, a donde fue trasladado para atender sus heridas, entre las cuales destacaron las graves quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Quintana Roo se mantiene en el desarrollo de las investigaciones correspondientes para esclarecer el atentado.
COMEDIANTE ‘CHUPONCITO’ DESMIENTE SU FALLECIMIENTO
Tras divulgarse el agravio contra una persona apodada ‘Chuponcito’, seguidores del comediante expresaron preocupación. Dentro de este contexto, el comediante publicó un video el 26 de enero, donde se le observa en perfecto estado.
“Excelente lunes, chavitos”, dice el post realizado en su cuenta de Instagram.