$!Difunden video de ‘La Nicholette’ tras su secuestro en Culiacán; afirma trabajar para grupo criminal

A cuatro días de que se reportara el secuestro de la influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, comenzó a circular un video en plataformas digitales en el que aparece la joven de 20 años emitiendo un mensaje en el que afirma trabajar para una organización criminal y haber sido capturada por un grupo contrario. El material audiovisual, que ha generado inquietud entre usuarios, tiene una duración aproximada de un minuto con 43 segundos. En él se observa a la tiktoker vestida de negro, sin maquillaje visible, hablando en voz alta y leyendo un mensaje de manera continua. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es La Nicholette?... tiktoker que fue privada de su libertad en Culiacán y que tiene su propio corrido NICHOLETTE GRABA MENSAJE CONFESANDO TRABAJAR CON EL CRIMEN ORGANIZADO En la grabación, Nicole Pardo Molina asegura que su presencia en el lugar donde se encuentra no es circunstancial. En sus palabras, señala:“Hola, estoy aquí leyendo este mensaje para dejar un mensaje muy en claro. Yo no estoy aquí por Santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de Mayito Flacos, Mayocetas”. En el mismo mensaje, la joven afirma que presuntamente recibía dinero para realizar pagos a patrullas estatales y menciona una serie de numeraciones. “Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración. 028 025 509 501 y 004”, se escucha en el video. INFLUENCER SECUESTRADA EN CULIACÁN SE DEDICABA A RECOLECTAR DINERO PARA EL CRIMEN ORGANIZADO Asimismo, Nicholette sostiene que colaboraba en la recolección de dinero y en otras actividades ilícitas. “También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiaca. Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé en mover tiros, armas y dinero”, expresa. En otro fragmento, hace referencia a actos de violencia contra mujeres y a información que, según ella, le fue mostrada durante su cautiverio. “Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violaron y quemado”, afirma.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

‘LA NICHOLETTE’ LANZA MENSAJE ENCONTRAR DE ‘LOS CHAPITOS’ La joven también lanza un mensaje dirigido a integrantes de la organización con la que dice haber colaborado, señalando que fue engañada sobre el control territorial en Culiacán. “No tengan a la gente engañada, como a mí me engañaron, diciendo que la capital es de ustedes y que ya no había gente de Los Chapos”, declara, y añade: “Lo que ustedes me contaron no tiene nada de verdad de lo que ustedes suben en los grupos de WhatsApp y redes sociales”. En la parte final del mensaje, Nicole Pardo Molina hace un llamado relacionado con la desaparición de un menor de edad. “Por favor, den con el paradero del menor de edad llamado Debanhi Gustavo Hernández Valdez que secuestraron el 21 de julio del 2025 en la colonia 4 de marzo”, solicita. QUÉ SE SABE SOBRE EL SECUESTRO DE ‘LA NICHOLETTE’, INFLUENCER VINCULADA CON EL CRIMEN ORGANIZADO Nicole Pardo Molina es originaria de Phoenix, Arizona; sin embargo, debido a vínculos familiares, visita con frecuencia Culiacán, Sinaloa. Fue el pasado 20 de enero cuando medios locales e internautas reportaron su secuestro. En redes sociales también es conocida como “La Muchacha del Salado”. De acuerdo con reportes, la joven se encontraba en un estacionamiento junto a su camioneta Tesla Cybertruck, reconocida en la ciudad por su característico color lila, cuando ocurrió el rapto. Medios locales señalaron que el hecho se registró en una plaza comercial identificada como “11:11”, ubicada en la intersección de San Esteban y avenida Tachichilte, dentro del fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán. El secuestro habría ocurrido a las 15:55 horas, de acuerdo con imágenes captadas por la cámara de seguridad integrada en la camioneta de la víctima. En el material difundido posteriormente en redes sociales, se observa cómo sujetos a bordo de un vehículo blanco se aproximan a la joven. En las imágenes se aprecia que uno de los individuos desciende del vehículo portando un arma larga, aparentemente un fusil tipo AK-47, para impedir la huida de la influencer y obligarla a subir al automóvil, consumándose la privación de la libertad. QUÉ SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL MENOR DEBANHI GUSTAVO HERNÁNDEZ VALDÉS En el video, Nicole Pardo Molina menciona el caso de Debanhi Gustavo Hernández Valdez. De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se trata de un adolescente de 17 años desaparecido desde el 21 de junio de 2025. La ficha oficial detalla que el joven fue visto por última vez en Culiacán, Sinaloa, y describe que mide 1.66 metros, es de complexión robusta y tiene como seña particular un lunar en el lado derecho del estómago. En el documento se indica: “Menciona la denunciante que el día 21 de junio de 2025, el adolescente se encontraba en el domicilio ubicado en la colonia 04 de marzo, en Culiacán, Sinaloa y hasta el momento no se tienen más datos sobre su paradero”.