Papá y mamá son captados cargando a sus bebés con tanques de oxígeno; video viral desata búsqueda

En los últimos días, un video grabado en las calles de la Ciudad de México (CDMX) se volvió tendencia en redes sociales. Las imágenes muestran a una joven pareja caminando con sus bebés recién nacidos; sin embargo, pese a la tierna escena, transportan tanques de oxígeno, lo que generó varias reacciones, así como muestras de apoyo en plataformas. El video captado y difundido por la creadora de contenido Yessenia Barraza, muestra a la madre cargando en brazos a uno de los bebés, mientras el padre lleva al otro en el pecho y en las manos trasladaba los tanques de oxígeno que ambos menores requieren para sobrevivir.

De acuerdo con la mujer, el video fue grabado el pasado 8 de enero, cuando se trasladaba en un Uber rumbo a una cita de trabajo. Señaló que decidió compartir las imágenes al considerar que la escena reflejaba la realidad de muchos padres de familia que enfrentan grandes desafíos para cuidar a sus hijos; por lo que, como fotógrafa especializada en bebés y como ciudadana, no pudo permanecer indiferente ante la situación. "En mi viaje por la Ciudad de México iba en un Uber (...) yo iba viendo por la ventana, como se ve la vida cuando no se tiene prisa. Y de pronto, la vi. Una pareja bajando de un puente peatonal. Yo iba grabando algunas cosas de mi recorrido cuando los vi bajar hacia un área común, como si fuera un parque. Me llamó mucho la atención lo que traían en el pecho. Cada uno cargaba a un bebé, en esos arneses que se pegan al corazón. Pensé: qué bonito. Y grabé, porque me llamó la atención que fueran dos. Seguí mirando... y entonces lo vi bien. El bebé que cargaba el papá tenía una manguerita. Oxígeno. Y en una mano, el papá llevaba un tanque. En la otra... de pronto, al enfocar mejor, veo otro tanque y otra manguerita. Dos bebés. Dos tanques. Dos adultos cargándolo todo", contó Barraza.

BUSCAN A PADRES PARA REGALARLES AUTO A partir de la difusión del video viral, surgió una acción solidaria encabezada por Heriberto Vargas, empresario del sector automotriz, quien publicó un mensaje en Facebook con el objetivo de ubicar a la pareja. En su publicación informó que desea entregarles un automóvil gratis como una forma de apoyo para mejorar su movilidad y facilitar sus traslados médicos. "Estoy buscando a esta pareja con sus pequeños niños para regalarles un carro totalmente gratis. No va a ser el mejor carro del año, pero sé que les va a servir muchísimo para salir adelante", escribió.

El empresario explicó que su decisión está relacionada con su experiencia personal como padre y con la intención de apoyar a familias que enfrentan situaciones similares. Tras hacerse público el ofrecimiento, usuarios de distintas plataformas digitales comenzaron a compartir el mensaje con el objetivo de identificar y contactar a los padres. Varias personas coincidieron en que contar con un vehículo podría marcar una diferencia importante para la familia, al reducir los riesgos asociados al traslado de los tanques de oxígeno, facilitar el acceso a consultas y tratamientos médicos, y disminuir el desgaste físico que implica movilizarse a pie con recién nacidos y equipo especializado. ¡Y LOS ENCUENTRAN! Luego de que la publicación de Heriberto se viralizara en redes sociales, Yessenia informó que ya lograron dar con el paradero de la madre de los bebés. De acuerdo con su testimonio, se trata de dos mellizos de dos meses y nueve días de nacidos.