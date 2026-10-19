Cindy Crawford habla sobre la muerte de su hijo Presley: ‘Es un alma dulce y hermosa’

Casi un mes después de la muerte de Presley Gerber, su madre, Cindy Crawford, habló por primera vez del dolor que atraviesa tanto ella, como su familia. A través de un emotivo mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la super modelo se dijo con el corazón roto, pero sumamente agradecida por haber disfrutado a Presley durante los 27 años que estuvo con vida.

“Estamos más que desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, escribió. Crawford también destacó la forma en que Presley se relacionaba con el mundo; incluso, lo recordó como un alma dulce. “Estamos muy orgullosos de cómo se mostró ante el mundo, con amabilidad y vulnerabilidad. Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y para siempre”. La también actriz aprovechó el momento para agradecer al público, colegas y amigos por todas las muestras de cariño que ha recibido en todos estos días, así como el respeto que le han demostrado a su familia. Y dedicó unas emotivas palabras de despedida a su hijo.

“Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre. Mamá, papá y Kaia”. Presley, hijo mayor de Crawford y Rande Gerber, murió el pasado 20 de septiembre en una clínica de recuperación en California, por una posible sobredosis. El también modelo nunca mantuvo en secreto sus problemas de adicciones, incluso hablaba de su lucha contra esta enfermedad en redes sociales. Desde entonces, la familia se ha mantenido alejada del ojo público, intentando transitar su duelo; sin embargo, varias fuentes aseguran que, a la par, están buscando justicia para el joven.