La Granja VIP 2026... ¿Por qué hubo doble eliminación en la competencia?

La doble salida ocurrió durante la misma transmisión, aunque cada caso respondió a un procedimiento distinto. La expulsión de Escobedo estuvo relacionada con un incidente físico ocurrido durante una fiesta temática, mientras que la salida de Pimpinela fue consecuencia del resultado de las votaciones.

La competencia de La Granja VIP 2026 vivió una de sus galas más tensas este domingo 18 de octubre, cuando dos participantes abandonaron el reality por razones diferentes. Mientras Mónica Escobedo fue expulsada por decisión de la producción , Pimpinela Escarlata se convirtió en el sexto eliminado de la temporada tras la votación del público.

Al inicio de la gala, Kevin “Bicolor” fue el primer participante salvado por la audiencia. Después, Niurka Marcos también aseguró su permanencia y recibió el reconocimiento de “la más gallito” de la semana, con el beneficio de reencontrarse con dos de sus tres hijos.

¿POR QUÉ EXPULSARON A MÓNICA ESCOBEDO?

El conflicto que derivó en la salida de Mónica Escobedo ocurrió el viernes, durante una fiesta con una dinámica de almohadazos entre los participantes.

En medio de la actividad, Niurka Marcos golpeó por la espalda a la comediante con una almohada. Escobedo respondió con un manotazo, lo que provocó una discusión y generó preocupación entre los demás habitantes de la granja.

Natalia Alcocer también reaccionó al contacto físico y levantó las manos como señal de alerta. El incidente llegó a conocimiento de la producción, que revisó las imágenes y determinó que la reacción de Escobedo constituía una infracción grave al reglamento.

Durante la gala, el conductor Adal Ramones comunicó la decisión y aclaró que no se trataba de una eliminación por votos, sino de una medida disciplinaria.

Escobedo intentó defender su postura y argumentó que Niurka no presentaba lesiones visibles. También manifestó su desacuerdo con la resolución y sugirió que la vedette había influido en la decisión. Sin embargo, la producción mantuvo la expulsión.

PIMPINELA ESCARLATA SE CONVIERTE EN EL SEXTO ELIMINADO

La segunda salida de la noche fue la de Pimpinela Escarlata, quien abandonó la competencia después de seis semanas de convivencia con el resto de los participantes.

Antes de conocer el resultado, el cantante expresó que se marcharía conforme con su experiencia y con la intención de retomar sus actividades relacionadas con la lucha.

“Yo me voy dignamente porque aprendí, duré 6 semanas. Mi mamá y Diosito me metieron aquí y ellos son los que me van a sacar. ¿Envidia? Yo no envidio a nadie. Esto comenzó y se acaba... Si me voy voy a enfocarme otra vez en la lucha, voy a andar activado”, declaró.

Tras su salida, Pimpinela llegó al foro para conversar con Adal Ramones sobre su paso por el programa y las dificultades de permanecer en un reality durante varias semanas.

“Me siento libre, me siento en paz. Porque ya no estoy pensando en que si hablan de mí o no. Yo sé que no sirvo para estos realities, que entre más avanza se pone peor. Yo no quiero cambiar mi forma de ser, entré original y con un gran corazón y es lo más importante que nunca va a cambiar”, señaló.