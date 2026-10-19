La Granja VIP 2026... ¿Por qué hubo doble eliminación en la competencia?
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La Granja VIP 2026 tuvo doble eliminación: Mónica Escobedo fue expulsada por indisciplina y Pimpinela Escarlata abandonó la competencia por votación
La competencia de La Granja VIP 2026 vivió una de sus galas más tensas este domingo 18 de octubre, cuando dos participantes abandonaron el reality por razones diferentes. Mientras Mónica Escobedo fue expulsada por decisión de la producción, Pimpinela Escarlata se convirtió en el sexto eliminado de la temporada tras la votación del público.
La doble salida ocurrió durante la misma transmisión, aunque cada caso respondió a un procedimiento distinto. La expulsión de Escobedo estuvo relacionada con un incidente físico ocurrido durante una fiesta temática, mientras que la salida de Pimpinela fue consecuencia del resultado de las votaciones.
Al inicio de la gala, Kevin “Bicolor” fue el primer participante salvado por la audiencia. Después, Niurka Marcos también aseguró su permanencia y recibió el reconocimiento de “la más gallito” de la semana, con el beneficio de reencontrarse con dos de sus tres hijos.
¿POR QUÉ EXPULSARON A MÓNICA ESCOBEDO?
El conflicto que derivó en la salida de Mónica Escobedo ocurrió el viernes, durante una fiesta con una dinámica de almohadazos entre los participantes.
En medio de la actividad, Niurka Marcos golpeó por la espalda a la comediante con una almohada. Escobedo respondió con un manotazo, lo que provocó una discusión y generó preocupación entre los demás habitantes de la granja.
Natalia Alcocer también reaccionó al contacto físico y levantó las manos como señal de alerta. El incidente llegó a conocimiento de la producción, que revisó las imágenes y determinó que la reacción de Escobedo constituía una infracción grave al reglamento.
Durante la gala, el conductor Adal Ramones comunicó la decisión y aclaró que no se trataba de una eliminación por votos, sino de una medida disciplinaria.
Escobedo intentó defender su postura y argumentó que Niurka no presentaba lesiones visibles. También manifestó su desacuerdo con la resolución y sugirió que la vedette había influido en la decisión. Sin embargo, la producción mantuvo la expulsión.
PIMPINELA ESCARLATA SE CONVIERTE EN EL SEXTO ELIMINADO
La segunda salida de la noche fue la de Pimpinela Escarlata, quien abandonó la competencia después de seis semanas de convivencia con el resto de los participantes.
Antes de conocer el resultado, el cantante expresó que se marcharía conforme con su experiencia y con la intención de retomar sus actividades relacionadas con la lucha.
“Yo me voy dignamente porque aprendí, duré 6 semanas. Mi mamá y Diosito me metieron aquí y ellos son los que me van a sacar. ¿Envidia? Yo no envidio a nadie. Esto comenzó y se acaba... Si me voy voy a enfocarme otra vez en la lucha, voy a andar activado”, declaró.
Tras su salida, Pimpinela llegó al foro para conversar con Adal Ramones sobre su paso por el programa y las dificultades de permanecer en un reality durante varias semanas.
“Me siento libre, me siento en paz. Porque ya no estoy pensando en que si hablan de mí o no. Yo sé que no sirvo para estos realities, que entre más avanza se pone peor. Yo no quiero cambiar mi forma de ser, entré original y con un gran corazón y es lo más importante que nunca va a cambiar”, señaló.
¿QUIÉNES SIGUEN EN LA GRANJA VIP 2026?
Después de la doble salida, 13 participantes permanecen en la competencia, de acuerdo con la información de la gala.
· Ivonne Montero
· Niurka Marcos
· Manelyk González
· Fernando Lozada
· Kunno
· Daniela Alexis, “La Bebeshita”
· Rafael Mercadante
· Kevyn Contreras, “El Bicolor”
· Natalia Alcocer
· Mario “Mono” Osuna
· Azalia Ojeda, “La Negra”
· Julio Camejo
· Pablo Montero
La jornada también modificó la distribución de tareas dentro de la propiedad. Pablo asignó a Mono y a Bebeshita las labores de peones, mientras que la audiencia eligió a Manelyk para ocupar ese puesto. Por decisión de Kevin, Fernando fue nombrado el “peor peón” de la semana.
DATOS CURIOSOS
· La doble eliminación combinó una decisión disciplinaria de la producción con una salida determinada por el público.
· Pimpinela Escarlata permaneció seis semanas dentro del reality.
· Niurka fue reconocida como “la más gallito” y obtuvo un encuentro con dos de sus hijos.
· La expulsión de Escobedo se anunció durante la gala del domingo, aunque el incidente que la originó ocurrió el viernes.