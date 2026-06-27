Clive Davis, Mecano y David Clayton Thomas

La última semana de junio dio inicio con la triste noticia del fallecimiento, a los 94 años de edad, del legendario productor discográfico Clive Davis, descubridor de grandes estrellas de la música como Whitney Houston.

Fue el pasado lunes 22 cuando se dio a conocer el deceso del ejecutivo, conocido como “el hombre con el oído de oro”, porque para cuando firmó a una joven y hasta ese momento desconocida cantante de 19 años de edad como Whitney Houston, ya tenía en su haber, desde que comenzó en los años 60 como abogado interno de Columbia Records, el mérito de haber descubierto e impulsado a otros talentos icónicos como la rockera texana Janis Joplin; “El Jefe”, Bruce Springsteen, y el mexicano Carlos Santana, con quien, tras conocerlo a finales de los años sesenta, volvió a coincidir en 1998 para llevarlo al mayor éxito de su carrera con el álbum “Supernatural”, de 1999, entre muchos otros logros.

Algunos de estos episodios pueden verse tanto en biopics como las de Whitney Houston y Bruce Springsteen, como en documentales como “Carlos”, sobre la trayectoria musical y personal de Santana, que recomendamos hace unas semanas con motivo de su estreno en Prime Video. Y, si de documentales se trata, también puede verse en otro estreno reciente, la serie de HBO “Billy Joel: And So It Goes”, donde, entre otras cosas, se presenta el momento en que el cantante firmó con Columbia Records y grabó su ahora icónico álbum y sencillo “Piano Man”, uniéndose así a la lista de grupos como Aerosmith y Earth, Wind & Fire, así como de solistas como Barry Manilow.

En notas más agradables, el mismo lunes 22 se cumplió también el aniversario número 45 del lanzamiento del primer sencillo del grupo español Mecano, “Hoy no me puedo levantar”, el mismo que inspiró a su compositor, Nacho Cano, a producir en este nuevo milenio el musical del mismo título, recientemente repuesto en los escenarios. Esto ocurrió apenas unos días después de haberse conmemorado también el aniversario número 35 de “Aidalai”, sexto y último álbum de estudio de la banda, lanzado el 14 de junio de 1991 a través del sello Sony BMG y del cual se desprendieron éxitos como “El fallo positivo”, tema que hablaba sobre el sida y que también fue incluido en el mencionado musical de Cano.

Para terminar, lamentablemente nos enteramos del fallecimiento, a los 84 años de edad, del cantante canadiense David Clayton-Thomas, la voz del grupo Blood, Sweat & Tears y figura clave del rock de finales de los años 60, recordado por temas como “Spinning Wheel” y “And When I Die”, entre otros. Con la agrupación obtuvo dos premios Grammy por el álbum homónimo “Blood, Sweat & Tears”, imponiéndose nada menos que sobre “Abbey Road”, de The Beatles, como Álbum del Año en 1969.

De igual manera, la agrupación ayudó a inspirar una ola de bandas lideradas por secciones de metales, como Chicago, Electric Flag y Ten Wheel Drive, entre otras. Descansen en paz.