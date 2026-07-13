Coalición de 12 estados busca frenar la megafusión entre Paramount y Warner Bros. en EU

No todos han celebrado la unión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance. Aunque la operación promete beneficiar a las industrias del streaming y el cine, un grupo de estados de Estados Unidos ya presentó una demanda para frenar la adquisición. Este lunes se hizo oficial que una coalición de 12 estados de Estados Unidos interpuso una demanda para impugnar la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, una operación valuada en 110 mil millones de dólares. La acción legal busca detener la fusión en un tribunal de California, al argumentar que viola las leyes antimonopolio de Estados Unidos.

¿EN CONTRA DE LAS LEYES? La querella sostiene que la operación incumple la Sección 7 de la Ley Clayton, la cual prohíbe acuerdos empresariales que puedan limitar la competencia o favorecer la creación de un monopolio. “La fusión ilegal de estos dos gigantes del entretenimiento conllevaría precios más altos, menor calidad y menos contenido para el cine y la televisión, perjudicando a las salas de cine, a los distribuidores de cable básico y, en última instancia, al público en cada sofá y butaca de cine en los Estados Unidos”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda. A Bonta se sumaron los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.

EL PODER EN EL GREMIO Según la demanda, la operación otorgaría a la empresa resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de los grandes estrenos de taquilla. Además, reforzaría la concentración en el negocio de los canales básicos de televisión por cable. En junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) aprobó la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, después de concluir, tras una investigación de ocho meses, que la transacción no perjudicaría la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos.

El DOJ incluso aseguró que la evidencia recopilada durante la investigación sugiere que la fusión podría aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con los actores dominantes del mercado del streaming y los medios digitales. (Con información de EFE).