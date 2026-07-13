¿Y el nuevo disco? Regresa Rihanna a los escenarios con una participación especial junto a Jay-Z

Lo que tanto deseas puede hacerse realidad, aunque no siempre como lo esperas. Por ello, la noche del domingo los fanáticos de Rihanna celebraron su regreso a los escenarios, aunque sólo fue como invitada especial durante el concierto de Jay-Z.

El evento se llevó a cabo en el Yankee Stadium de Nueva York, donde la cantante se unió al rapero para interpretar ‘Run This Town’, el éxito que lanzaron en 2009 junto a Kanye West, según informó Page Six.

Tras la interpretación, la fundadora de Fenty Beauty reconoció que llevaba tiempo alejada de los escenarios. “Ya saben que estoy un poco oxidada, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. ¿Me siguen todavía?”, dijo entre los aplausos del público.