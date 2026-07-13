¿Y el nuevo disco? Regresa Rihanna a los escenarios con una participación especial junto a Jay-Z

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¿Y el nuevo disco? Regresa Rihanna a los escenarios con una participación especial junto a Jay-Z
    Estrella. La fundadora de Fenty Beauty confesó que extrañaba actuar en vivo y recibió una ovación durante su sorpresiva aparición en el Yankee Stadium. FOTO: X@ThePopStuff

La actuación representó la primera presentación en vivo de Rihanna desde marzo de 2024, cuando ofreció un concierto privado en India

Lo que tanto deseas puede hacerse realidad, aunque no siempre como lo esperas. Por ello, la noche del domingo los fanáticos de Rihanna celebraron su regreso a los escenarios, aunque sólo fue como invitada especial durante el concierto de Jay-Z.

El evento se llevó a cabo en el Yankee Stadium de Nueva York, donde la cantante se unió al rapero para interpretar ‘Run This Town’, el éxito que lanzaron en 2009 junto a Kanye West, según informó Page Six.

Tras la interpretación, la fundadora de Fenty Beauty reconoció que llevaba tiempo alejada de los escenarios. “Ya saben que estoy un poco oxidada, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. ¿Me siguen todavía?”, dijo entre los aplausos del público.

¿SIGUE APASIONADA POR LA MÚSICA?

Después, Rihanna interpretó ‘Bitch Better Have My Money’, desatando la euforia de los asistentes antes de despedirse con un emotivo mensaje.

“¡Extrañaba esto, chicos! ¡Nueva York, los amo!”, expresó la intérprete de ‘Lift Me Up’.

Entre el público se encontraban su pareja, el rapero A$AP Rocky, y su hija menor, Rocki, de 10 meses, quienes presenciaron el esperado regreso de la artista.

https://vanguardia.com.mx/show/verano-de-contrastes-los-exitos-fracasos-y-estrenos-llegaran-al-cine-GB22104310

La actuación representó la primera presentación en vivo de Rihanna desde marzo de 2024, cuando ofreció un concierto privado durante las celebraciones previas a la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant, en India. (Con información de El Universal).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Rihanna
Jay-Z

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Área natural e industrial protegida de Durango

Área natural e industrial protegida de Durango
Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Autoridades localizaron el cuerpo de una mujer que presuntamente corresponde a Mónica Briseth; su pareja es el principal sospechoso.

NL: Hallan sin vida en casa de Apodaca a mujer que tenía reporte de desaparición
La jueza mantuvo el proceso contra el exdirector de Pemex al considerar que la violencia familiar se persigue de oficio, pese al perdón de su esposa.

Vinculan a proceso a Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, pese al perdón otorgado por su esposa
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026, según el calendario?
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
El actor Sam Neill, recordado por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park, falleció a los 78 años. Su familia confirmó la noticia y destacó que murió rodeado de sus seres queridos en Australia.

Fallece el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años
Vozinha fue la muralla de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones bajo los tres postes en el Mundial 2026.

¿Quién es el mejor? El Top 10 de porteros del Mundial 2026 antes de Semifinales