¿Y el nuevo disco? Regresa Rihanna a los escenarios con una participación especial junto a Jay-Z
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La actuación representó la primera presentación en vivo de Rihanna desde marzo de 2024, cuando ofreció un concierto privado en India
Lo que tanto deseas puede hacerse realidad, aunque no siempre como lo esperas. Por ello, la noche del domingo los fanáticos de Rihanna celebraron su regreso a los escenarios, aunque sólo fue como invitada especial durante el concierto de Jay-Z.
El evento se llevó a cabo en el Yankee Stadium de Nueva York, donde la cantante se unió al rapero para interpretar ‘Run This Town’, el éxito que lanzaron en 2009 junto a Kanye West, según informó Page Six.
Tras la interpretación, la fundadora de Fenty Beauty reconoció que llevaba tiempo alejada de los escenarios. “Ya saben que estoy un poco oxidada, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. ¿Me siguen todavía?”, dijo entre los aplausos del público.
¿SIGUE APASIONADA POR LA MÚSICA?
Después, Rihanna interpretó ‘Bitch Better Have My Money’, desatando la euforia de los asistentes antes de despedirse con un emotivo mensaje.
“¡Extrañaba esto, chicos! ¡Nueva York, los amo!”, expresó la intérprete de ‘Lift Me Up’.
Entre el público se encontraban su pareja, el rapero A$AP Rocky, y su hija menor, Rocki, de 10 meses, quienes presenciaron el esperado regreso de la artista.
La actuación representó la primera presentación en vivo de Rihanna desde marzo de 2024, cuando ofreció un concierto privado durante las celebraciones previas a la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant, en India. (Con información de El Universal).