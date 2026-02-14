‘Como Agua Para Chocolate’ se despide: HBO Max estrena su última temporada

A casi dos años del estreno de la serie ‘Como agua para chocolate’ en HBO Max, llega su desenlace este domingo con el debut del primer episodio de la segunda y última temporada. De nueva cuenta, Azul Guaita, Andrés Baida, Andrea Chaparro e Irene Azuela retoman los personajes que en la primera entrega conquistaron los listados de lo más visto en la plataforma, así como a la audiencia que conoció la versión cinematográfica de 1992. El personaje de Tita fue creado por la escritora mexicana Laura Esquivel para su novela homónima, publicada en 1989. En esta producción encabezada por Salma Hayek, la actriz Azul Guaita encarna a esta mujer que crece entre la magia de los fogones y las imposiciones sociales de Mamá Elena, en un contexto marcado por el machismo y la violencia estructural de la época.

LA HUELLA DE SALMA EN TODO Gran parte del éxito de la serie, estrenada en 2024, así como del libro de Esquivel —que encabezó las listas de best sellers en todo el mundo durante los años 90—, radica en contar la historia de amor pasional entre Tita y Pedro, marcada por la magia de la cocina mexicana, sin dejar de mostrar la cruda realidad social del México revolucionario. Ese fue, precisamente, el objetivo de su productora, Salma Hayek. En ese sentido, el personaje de ‘Mamá Elena’ es un ejemplo claro, destacó Irene Azuela en una charla con EFE. “Porque cuando le das ‘zoom’ a este personaje, con quien es tan difícil empatizar, te das cuenta de que forma parte de un sistema que premia los abusos que ella misma sufrió y, además, no ofrece alternativas”.

Azuela ya había trabajado anteriormente en otra producción encabezada por Hayek, la serie Monarca de Netflix, y en ambas experiencias ha percibido el compromiso que la actriz veracruzana mantiene con el retrato de México en pantalla. “A mí lo que me gusta de ella es el entusiasmo que tiene no solo por llevar a cabo sus proyectos, sino por poner a México en un lugar donde se vea y lo podamos presumir. Siempre trabajar con una personalidad como la de Salma es muy gratificante, es como tener de dónde agarrarnos también”, añadió a Reforma.

LO QUE VIENE La producción adelantó que habrá diferencias entre la serie y el libro de Laura Esquivel en el que se basa. “La segunda temporada sigue la línea que marca la novela, igual que la primera. Hay algunas cosas que se extendieron en el universo político de la serie”, explicó el director Julián de Tavira. El final abierto que dejó la primera temporada entre Tita y Pedro fue uno de los elementos que más motivaron a la audiencia a profundizar en la historia inspirada en México.

“Las tramas que tienen que ver con la pelea de Pedro y la Revolución son la parte más extendida del universo que no está plasmada en el libro, pero sí forma parte de la serie”, indicó el cineasta. Mientras tanto, Irene Azuela desea que la audiencia vea las consecuencias de las acciones de su “odiado” personaje. “Algo que me llama la atención en esta segunda temporada es que su figura se desdibuje, y me hace pensar cuántas veces ponemos nuestras propias limitaciones en una persona o en una idea”, dijo a El Universal.

UN MENSAJE ENTRE MENSAJES Con el tono rebelde de Gertrudis, Andrea Chaparro afirma que ese sistema de tradiciones y costumbres, replicado por Mamá Elena, “está hoy visible” en figuras que buscan dictar al mundo “a quiénes debemos amar” o quiénes “pueden ser libres”. “El trabajo doméstico es la base de todo lo que estamos haciendo hasta ahora”, resaltó, al referirse al daño que ha provocado subestimar esta labor, la cual influye profundamente en lo que somos.