‘Como Agua Para Chocolate’ se despide: HBO Max estrena su última temporada

‘Como Agua Para Chocolate’ se despide: HBO Max estrena su última temporada

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

La serie producida por Salma Hayek concluye con seis episodios la historia de ‘Tita de la Garza’, escrita por Laura Esquivel en su novela homónima publicada en 1989

Show
/ 14 febrero 2026
COMPARTIR

A casi dos años del estreno de la serie ‘Como agua para chocolate’ en HBO Max, llega su desenlace este domingo con el debut del primer episodio de la segunda y última temporada.

De nueva cuenta, Azul Guaita, Andrés Baida, Andrea Chaparro e Irene Azuela retoman los personajes que en la primera entrega conquistaron los listados de lo más visto en la plataforma, así como a la audiencia que conoció la versión cinematográfica de 1992.

El personaje de Tita fue creado por la escritora mexicana Laura Esquivel para su novela homónima, publicada en 1989. En esta producción encabezada por Salma Hayek, la actriz Azul Guaita encarna a esta mujer que crece entre la magia de los fogones y las imposiciones sociales de Mamá Elena, en un contexto marcado por el machismo y la violencia estructural de la época.

LA HUELLA DE SALMA EN TODO

Gran parte del éxito de la serie, estrenada en 2024, así como del libro de Esquivel —que encabezó las listas de best sellers en todo el mundo durante los años 90—, radica en contar la historia de amor pasional entre Tita y Pedro, marcada por la magia de la cocina mexicana, sin dejar de mostrar la cruda realidad social del México revolucionario. Ese fue, precisamente, el objetivo de su productora, Salma Hayek.

En ese sentido, el personaje de ‘Mamá Elena’ es un ejemplo claro, destacó Irene Azuela en una charla con EFE. “Porque cuando le das ‘zoom’ a este personaje, con quien es tan difícil empatizar, te das cuenta de que forma parte de un sistema que premia los abusos que ella misma sufrió y, además, no ofrece alternativas”.

Azuela ya había trabajado anteriormente en otra producción encabezada por Hayek, la serie Monarca de Netflix, y en ambas experiencias ha percibido el compromiso que la actriz veracruzana mantiene con el retrato de México en pantalla.

“A mí lo que me gusta de ella es el entusiasmo que tiene no solo por llevar a cabo sus proyectos, sino por poner a México en un lugar donde se vea y lo podamos presumir. Siempre trabajar con una personalidad como la de Salma es muy gratificante, es como tener de dónde agarrarnos también”, añadió a Reforma.

LO QUE VIENE

La producción adelantó que habrá diferencias entre la serie y el libro de Laura Esquivel en el que se basa.

“La segunda temporada sigue la línea que marca la novela, igual que la primera. Hay algunas cosas que se extendieron en el universo político de la serie”, explicó el director Julián de Tavira.

El final abierto que dejó la primera temporada entre Tita y Pedro fue uno de los elementos que más motivaron a la audiencia a profundizar en la historia inspirada en México.

“Las tramas que tienen que ver con la pelea de Pedro y la Revolución son la parte más extendida del universo que no está plasmada en el libro, pero sí forma parte de la serie”, indicó el cineasta.

Mientras tanto, Irene Azuela desea que la audiencia vea las consecuencias de las acciones de su “odiado” personaje. “Algo que me llama la atención en esta segunda temporada es que su figura se desdibuje, y me hace pensar cuántas veces ponemos nuestras propias limitaciones en una persona o en una idea”, dijo a El Universal.

UN MENSAJE ENTRE MENSAJES

Con el tono rebelde de Gertrudis, Andrea Chaparro afirma que ese sistema de tradiciones y costumbres, replicado por Mamá Elena, “está hoy visible” en figuras que buscan dictar al mundo “a quiénes debemos amar” o quiénes “pueden ser libres”.

“El trabajo doméstico es la base de todo lo que estamos haciendo hasta ahora”, resaltó, al referirse al daño que ha provocado subestimar esta labor, la cual influye profundamente en lo que somos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Llega a cines de México! ‘Cumbres Borrascosas’ regresa al cine con una visión provocadora y contemporánea

“La trama es la misma, pero evoluciona. Los personajes sienten lo mismo, aunque ahora lo viven desde otro lugar, después de todas las tragedias que ya pasaron”, señaló Tavira durante la presentación. (Con información de EFE, Reforma y El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Espectáculos
Series de TV
Streaming
Localizaciones
México
Personajes
Salma Hayek
Organizaciones
HBO Max
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián