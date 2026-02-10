¡Llega a cines de México! ‘Cumbres Borrascosas’ regresa al cine con una visión provocadora y contemporánea

La cinta Cumbres Borrascosas, que apela a la pasión, el amor y a una nueva generación por conquistar, llegará a las salas de cine este jueves 12 de febrero en México. Especialistas y críticos de cine ya han puesto la mirada en esta historia protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie. La película está dirigida por Emerald Fennell, quien también encabezó el equipo de guionistas de esta producción, en la que se apostó musicalmente por Charli XCX, encargada de componer las piezas que acompañan y visten esta apasionante historia. La trama es descrita oficialmente como “una audaz y original reinterpretación de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, en la que la pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en una épica historia de lujuria, amor y locura”, según el comunicado oficial.

UNA VERSIÓN QUE ¿INSPIRA? Los primeros lectores de la novela —reconocida con el tiempo como una obra cumbre de la literatura— se escandalizaron ante la obsesión tormentosa, la ferocidad sin contención y el masoquismo emocional que gobiernan la relación de sus protagonistas, Catherine y Heathcliff. Sin embargo, las críticas hacia la película no se centran en su radicalidad, sino en que su directora ha dejado claro que busca reescribir el texto original y adaptarlo a una mirada contemporánea. ‘Cumbres Borrascosas’ no es un relato de amor: es uno de venganza. La de Heathcliff, un huérfano adoptado por la familia Earnshaw, quien lidera una campaña cruel contra sus familiares, nacida del abuso infantil sufrido a manos de Hindley Earnshaw y agravada por la decisión de Catherine —su amada y hermana adoptiva— de casarse con Edgar Linton. A través de la obsesión, el rencor y la manipulación, la novela muestra cómo el desprecio de clase y el maltrato infantil crean monstruos, y cómo el odio consume a dos generaciones en los páramos hostiles y desolados de Yorkshire. “[Es] una novela que hace visible cómo la sociedad convierte la vida doméstica en un espacio de violencia legitimada”, donde la furia es algo “estructural y cotidiano, no un accidente excepcional”, explica a EFE María Valero Redondo, autora de Determining Wuthering Heights: Ideology, Intertexts, Tradition.

LA CRÍTICA DA SU OPINIÓN La elección de los australianos Jacob Elordi y Margot Robbie como protagonistas levantó cejas, ya que algunos señalaron que Robbie, de 35 años, es casi dos décadas mayor que Cathy en el texto original, mientras que Heathcliff es descrito como “de piel oscura”. Jazz Tangcay, editora senior de Variety, calificó la película como “una historia abrasadora y retorcida”, y añadió: “La química y la tensión sexual entre Margot Robbie y Jacob Elordi están en otro nivel”. “Solo Emerald puede tomar un clásico, darle la vuelta por completo, hacerte caer de lleno en el deseo y luego destrozarte el alma”, continuó. “Un espectáculo exquisito de oficio que me dejó maravillada con el vestuario, la fotografía y el diseño de producción. Estoy obsesivamente enamorada”.