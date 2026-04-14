¿Cómo le fue a ‘Malcolm el de en Medio’ en ‘Venga la Alegría’?... Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en México (videos)

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/ 14 abril 2026
    ¿Cómo le fue a ‘Malcolm el de en Medio’ en ‘Venga la Alegría’?... Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en México (videos)
    Frankie Muniz y el elenco de Malcolm el de en medio visitan Venga la Alegría en México y sorprenden con una entrevista bien recibida. VANGUARDIA/ARCHIVO

El elenco de Malcolm el de en medio visitó México y participó en Venga la Alegría, donde la dinámica generó una reacción positiva entre los fans

La llegada de Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield a México despertó una ola de expectativa entre los seguidores de Malcolm el de en medio. Su participación en Venga la Alegría generó dudas desde el inicio.

El antecedente más reciente del programa con figuras internacionales no había sido del todo favorable, especialmente tras la visita de Katy Perry, que dejó comentarios divididos por la dinámica realizada en el foro.

Sin embargo, en esta ocasión, el matutino optó por un formato más sobrio, centrado en la conversación directa, lo que cambió por completo la percepción del público.

https://vanguardia.com.mx/show/frankie-muniz-de-malcolm-el-de-en-medio-sufre-fuerte-accidente-en-la-nascar-MG19979243

UNA ENTREVISTA QUE CAMBIO LA CONVERSACION

Durante la emisión, el conductor Ricardo Casares llevó la entrevista con un tono relajado, permitiendo que los actores compartieran experiencias sobre su paso por la serie.

Las intervenciones de Capi Pérez añadieron un toque de humor que fue bien recibido por los invitados, generando momentos espontáneos y naturales.

• Entrevista centrada en la experiencia actoral

• Interacción relajada y sin dinámicas forzadas

• Reacción positiva en redes sociales

“Cuando eres muy joven, no te das cuenta del impacto que tiene lo que haces”, expresó Berfield, al reflexionar sobre el éxito que alcanzó la serie durante su emisión.

EL PASO DEL TIEMPO Y LA MIRADA ADULTA

Uno de los momentos más destacados fue cuando los actores hablaron sobre cómo perciben hoy el fenómeno de Malcolm el de en medio, años después de su final.

Frankie Muniz compartió que ahora, en la adultez, puede dimensionar el impacto real de la serie, algo que no lograba comprender en su adolescencia.

“Todo pasa muy rápido cuando estás grabando, no lo asimilas en ese momento”, comentó el actor, quien se mostró visiblemente emocionado por el cariño del público mexicano.

Por su parte, Christopher Masterson destacó cómo el paso del tiempo le permitió observar su propia evolución dentro del programa, desde cambios físicos hasta el desarrollo de su personaje.

UNA REACCION POSITIVA EN REDES

La participación del elenco en Venga la Alegría generó comentarios favorables en redes sociales, donde usuarios destacaron el tono respetuoso y natural de la entrevista.

A diferencia de ocasiones anteriores, la audiencia percibió una mejora en la forma en que el programa interactúa con figuras internacionales, lo que abrió una conversación distinta en torno a su formato.

• Usuarios destacaron la comodidad de los actores

• Se reconoció el cambio en la dinámica del programa

• Comparaciones con entrevistas pasadas marcaron tendencia

https://vanguardia.com.mx/show/se-repetira-la-historia-asistiran-protagonistas-de-malcolm-el-de-en-medio-a-venga-la-alegria-CC19933265

Como dato curioso, Malcolm el de en medio sigue siendo una de las series más vistas en plataformas digitales en América Latina, a pesar de haber concluido hace casi dos décadas

• El personaje de “Dewey” se convirtió en uno de los favoritos del público por su estilo único

• La serie ganó múltiples premios Emmy durante su transmisión

• México es uno de los países donde el programa mantiene mayor popularidad en la actualidad

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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