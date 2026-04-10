¿Se repetirá la historia? Asistirán protagonistas de ‘Malcolm el de en Medio’ a Venga la Alegría

Apenas este jueves por la noche se estrenó ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’ y los actores ya han recibido el cariño, la crítica y la celebración por el debut. Para promocionar la serie que por años acompañó al público mexicano, este martes los protagonistas llegarán a uno de los matutinos más virales de la televisión mexicana: Venga la Alegría. Fue desde la página de Facebook del canal Azteca 7 que se confirmó la visita de los actores a México y, en especial, al foro de TV Azteca, donde se realiza en vivo el programa conducido por Kike Mayagoitia, Luz Elena González y un amplio elenco. “Los actores de Malcolm el de en medio vienen a Venga la Alegría; esta es la fecha en la que se presentarán”, escribió el show en la publicación, provocando revuelo en redes sociales.

¿CUÁNDO ESTARÁ ‘MALCOLM’ EN TV AZTECA? Aunque no se han dado muchos detalles sobre la dinámica de la visita o si realizarán escenas o parodias con los conductores, el momento ya genera interés entre el público. Hace unos meses, Frankie Muniz, quien volvió a dar vida a ‘Malcolm’, estuvo en el país como parte de una convención y, en su cercanía con los fans, agradeció el cariño que le han mostrado a la serie. De hecho, en uno de los nuevos episodios, el personaje discute con su familia en español sobre la “quesadilla” y su pronunciación en el idioma original, mientras que en el doblaje se hace el chiste de que toda quesadilla debe llevar queso.

LA SERIE, VENGA LA ALEGRÍA Y LOS MEMES La serie es un hito en la audiencia mexicana debido a que se transmitió por años en Canal 5 de Televisa, lo que la convirtió en un clásico de la programación; su doblaje acompañó a varias generaciones, de ahí el cariño del público por el show. Usuarios en redes han comentado que estarán al pendiente de la transmisión del programa, debido a que el matutino es conocido por generar momentos virales o incómodos con visitas de estrellas como Katy Perry, Halle Bailey, Drake Bell, así como la entrevista que se volvió incómoda con Zendaya y Ariana Grande.

‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’ consta de cuatro episodios en los que el protagonista es forzado a regresar a convivir con su familia, luego de años huyendo de las dinámicas y costumbres de las que no quería formar parte, en especial de su madre ‘Lois’ y su hermano ‘Reese’.

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