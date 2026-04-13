Frankie Muniz de ‘Malcolm el de en medio’ sufre fuerte accidente en la NASCAR

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/ 13 abril 2026
    Frankie Muniz de ‘Malcolm el de en medio’ sufre fuerte accidente en la NASCAR
    El actor Frankie Muniz sufrió un accidente durante una carrera de la NASCAR, aunque salió sin lesiones graves y reafirmó su pasión por el automovilismo VANGUARDIA/ARCHIVO

Frankie Muniz, estrella de Malcolm in the Middle, chocó en una carrera de NASCAR. No sufrió heridas graves y continúa en la competencia

El actor Frankie Muniz, recordado por su papel en la serie Malcolm in the Middle, vivió un momento de alta tensión durante una carrera de la NASCAR. El incidente ocurrió en el circuito de Bristol Motor Speedway, donde participaba en la Craftsman Truck Series.

A sus 40 años, Muniz competía a bordo de una camioneta con temática inspirada en la serie que lo lanzó a la fama. Sin embargo, un choque múltiple lo obligó a abandonar la carrera antes de concluirla.

La verdad es que pensé que íbamos bastante bien. Me sentía rápido, declaró el actor tras el incidente, dejando ver su frustración por no poder terminar la competencia.

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EL MOMENTO DEL CHOQUE

El accidente se produjo en la curva 3 del circuito, cuando el vehículo de Muniz tuvo contacto con los pilotos Tyler Reif y Timmy Hill. Según los reportes, el impacto derivó en que los tres vehículos terminaran contra el muro.

Muniz explicó que se encontraba en la posición conocida como “lucky dog”, lo que le daba oportunidad de recuperar terreno en la competencia. Sin embargo, el intento de rebase por parte de otro piloto desencadenó el percance.

• Choque en curva 3• Tres vehículos involucrados• Abandono de la carrera• Sin lesiones graves

Estoy peleando. Pertenezco a esa pista tanto como él”, expresó el actor, defendiendo su lugar dentro del circuito profesional.

DE HOLLYWOOD A LAS PISTAS

La faceta de Frankie Muniz como piloto no es reciente. Su interés por el automovilismo comenzó desde joven, incluso en la época en la que Malcolm in the Middle dominaba la televisión a inicios de los 2000.

En 2004 decidió alejarse parcialmente de Hollywood para enfocarse en las carreras, debutando como piloto profesional en 2006. Desde entonces, ha construido una trayectoria constante en distintas categorías.

Un dato curioso es que Muniz fue una de las últimas personas en hablar con Dale Earnhardt antes de su accidente fatal en 2001, un momento que marcó profundamente su vínculo con este deporte.

UN REGRESO TELEVISIVO EN PARALELO

Mientras continúa su camino en el automovilismo, el actor también prepara su regreso a la pantalla con la miniserie Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, donde retomará su icónico personaje.

El proyecto contará además con el regreso de figuras clave del elenco original como Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, lo que ha generado expectativa entre los seguidores de la serie.

Este doble escenario —entre la actuación y las pistas— muestra una faceta poco común en la industria del entretenimiento, donde Muniz ha logrado mantenerse vigente en dos mundos distintos.

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PASIÓN QUE SUPERA LOS OBSTÁCULOS

A pesar del accidente, el episodio no dejó consecuencias graves para el actor, quien salió ileso y con la intención de continuar compitiendo. Su participación en la temporada completa de NASCAR refleja un compromiso de largo plazo con este deporte.

He estado persiguiendo esta sensación durante años”, confesó Muniz en declaraciones previas sobre su carrera como piloto, evidenciando que su motivación va más allá de la fama televisiva.

El incidente en Bristol se suma a la historia de un actor que decidió cambiar los sets de grabación por la velocidad de las pistas, consolidando una trayectoria marcada por la constancia y la búsqueda de nuevos retos.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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