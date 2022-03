‘Como papás tenemos que estar bien presentes’, asegura Celina del Villar sobre la declaración de abuso de Sasha Sokol

“Lo importante es que como padres de familia tenemos que estar súper alerta a los focos rojos, a los focos amarillos, que a los niños se les enseñe a decir no en una situación en la que no se sienten cómodos”, dice Del Villar.

Sus respuesta dividieron opiniones, pues hubo quienes la acusaron de culpar a los padres y no al supuesto agresor. “Tiene mucha razón respecto a que los padres deben cuidar a sus hijos, pero eso no le quita la responsabilidad a ese tipo abusivo” , comentó un usuario en YouTube. “Está bien lo que contestó Celina, pero me hubiera gustado un poco de empatía hacía la niña de 14 años de la que se habla”, agregó otro usuario.

Otros aplaudieron su mensaje, pues dijeron que en el mundo actual es de vital importancia cuidaron a los niños y jóvenes de todos los peligros. Sobre la marcha del 8M y el feminismo, Celina comentó que le da mucho gusto ver cómo más mujeres toman su lugar y alzan la voz, sin embargo, ella no cree “que hombres y mujeres son iguales... sino que se complementan”. Por lo que no toma ninguna postura radical sobre “no todo tiene que ser 50 y 50, no en una cámara de senadores tiene que haber 50 hombres y 50 mujeres... yo creo va más allá, es una cuestión de capacidades y no de género”, señaló.