Compara Ninel Conde a ex participante de LCDLF con Nawat Itsaragrisil; ‘Bravo por esta mexicana que sí contó con apoyo’

/ 5 noviembre 2025
    Compara Ninel Conde a ex participante de LCDLF con Nawat Itsaragrisil; ‘Bravo por esta mexicana que sí contó con apoyo’
    Ninel Conde hizo referencia a un episodio interno del reality mencionado donde, según su versión, se repitió un patrón de comportamiento similar al que ella identifica en Itsaragrisil. FOTO. NINEL CONDE

La artista Ninel Conde generó polémica al equiparar públicamente al organizador Nawat Itsaragrisil con el actor Alexis Ayala, tras los hechos ocurridos en torno al concurso Miss Universe 2025, en el que Itsaragrisil protagonizó una confrontación con la representante mexicana Fátima Bosch

Durante un video publicado en la plataforma TikTok por el creador de contenido Aarón Mercury, quien expresó su respaldo a Fátima Bosch, la cantante Ninel Conde intervino para hacer una comparación que generó reacciones divididas. En sus palabras:

“Lo mismo que hizo Alexis con Priscila y Mariana. Bravo por esta mexicana que sí contó con el apoyo de sus compañeras”.

@aaronmercury Con México no 🇲🇽 esto no debería ser permitido! #missuniverso #fatimabosch #nawat @Fátima Bosch ♬ Drake style/HIPHOP beat(1491552) - Burning Man

Conde alude de este modo a un episodio ocurrido en el reality show La Casa de los Famosos México 2025, en el que el actor Alexis Ayala habría tenido una confrontación con algunas concursantes (Mariana Botas y Priscila ...), equiparando ese comportamiento con el de Nawat Itsaragrisil, quien recientemente fue señalado por humillar públicamente a Bosch.

El incidente que detona esta respuesta ocurrió cuando Itsaragrisil, en su calidad de director ejecutivo del certamen Miss Universe 2025, increpó a Fátima Bosch durante un evento previo al concurso en Tailandia. La acusó de no publicar contenido para promocionar el país sede y, tras una discusión en la que la representante mexicana se defendió, el directivo solicitó la intervención de seguridad para retirarla del salón.

La situación generó una ola de reacciones: varias delegadas abandonaron el recinto en solidaridad con Bosch y la organización del certamen emitió un comunicado en el que aclaró que investigaría los hechos.

Por su parte, la carrera de Nawat Itsaragrisil ya arrastra antecedentes de polémica. Por ejemplo, en 2016 fue objeto de críticas por un comentario hacia una concursante islandesa, y en 2022 volvió a generar controversia con la representante de Vietnam al criticar su físico en una transmisión en vivo.

