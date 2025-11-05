Compara Ninel Conde a ex participante de LCDLF con Nawat Itsaragrisil; ‘Bravo por esta mexicana que sí contó con apoyo’

Durante un video publicado en la plataforma TikTok por el creador de contenido Aarón Mercury, quien expresó su respaldo a Fátima Bosch, la cantante Ninel Conde intervino para hacer una comparación que generó reacciones divididas. En sus palabras: “Lo mismo que hizo Alexis con Priscila y Mariana. Bravo por esta mexicana que sí contó con el apoyo de sus compañeras”.

Conde alude de este modo a un episodio ocurrido en el reality show La Casa de los Famosos México 2025, en el que el actor Alexis Ayala habría tenido una confrontación con algunas concursantes (Mariana Botas y Priscila ...), equiparando ese comportamiento con el de Nawat Itsaragrisil, quien recientemente fue señalado por humillar públicamente a Bosch. El incidente que detona esta respuesta ocurrió cuando Itsaragrisil, en su calidad de director ejecutivo del certamen Miss Universe 2025, increpó a Fátima Bosch durante un evento previo al concurso en Tailandia. La acusó de no publicar contenido para promocionar el país sede y, tras una discusión en la que la representante mexicana se defendió, el directivo solicitó la intervención de seguridad para retirarla del salón.