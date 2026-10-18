¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

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Carolina García
por Carolina García

Los cambios en el ánimo, el sueño, la alimentación o las relaciones pueden ser señales de alerta; detectarlos a tiempo y buscar ayuda profesional puede evitar que el malestar llegue a una crisis

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Antes de una crisis de salud mental, hubo señales que, generalmente, se minimizan o se ignoran: cambios en el estado de ánimo, en la alimentación, el sueño o en las relaciones interpersonales; sin embargo, no suelen atenderse a tiempo. Incluso, cuando la crisis llega, las personas pueden resistirse a ir con un experto y recibir tratamiento. El Dr. Jesús David Salazar González, médico psiquiatra con supraespecialidad en Psicoterapia, explica que, en su experiencia, la gente espera a que la crisis sea incapacitante. “Cuando no van al trabajo, empiezan a llegar tarde, a beber todos los días”, apuntó.

En la actualidad, los padecimientos mentales de las emociones más comunes son la depresión y la ansiedad en los adultos; en el caso de los niños, predominan el Trastorno por Déficit de Atención y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad con rasgos de autismo. La pandemia en 2020, el aislamiento y el uso excesivo de Internet y redes sociales acrecentaron los problemas de salud mental.

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La región sureste de Coahuila cuenta con sus propias características: el Dr. Salazar González, gracias al banco de información de VANGUARDIA, obtuvo por primera vez en Saltillo estatísticas del suicidio, entre el 2002 y 2003. En esa época, no se presentaba en niños, ni adolescentes; posteriormente, entre 2005 y 2006, aparecieron casos de cutting. Posteriormente, con el advenimiento y accesibilidad de las tecnologías, aumentaron los problemas de ansiedad y depresión en los jóvenes. Asimismo, sus investigaciones le permitieron detectar casos de celos patológicos y la propiedad de un medicamento ya existente con propiedades para el control de los celos, que expuso en un Congreso Mundial de Psiquiatría en Madrid, España.

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El experto hace hincapié en la importancia de la observación. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

El problema, explica el experto, está en normalizar las situaciones. Se ve especialmente en el uso de las redes sociales: el consumo de contenidos violentos, catastróficos o negativos, en apariencia, no tiene un impacto inmediato; pero eso permanece en la mente y, ante los problemas cotidianos, se generan malestares. El mantener rutinas de autocuidado y amor propio es clave para cuidar la salud mental: el comer balanceado, dormir bien de acuerdo a la etapa de la vida, hacer ejercicio y actividades que nutran, y disminuir el tiempo en pantalla.

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Es importante acudir con un experto y no ignorar comportamientos. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Al preguntarle cómo se puede decidir si es momento de ver a un especialista, el Dr. Salazar González explica que, lo ideal, sería ir sin síntomas, como se acude a los chequeos periódicos de la salud física. Además, recomienda estar atentos a los cambios de ánimo, como la tristeza o el malhumor; en la alimentación, comer mucho o muy poco; si se duerme mal. También son señales de alerta la disminución del desempeño en el trabajo, en las relaciones interpersonales o si aumenta el aislamiento. La salud mental y la física van de la mano, afirma. Y todas las personas deben tratarse.

Al momento de acudir con un especialista, se suele manejar falsamente la idea de que el psiquiatra, a diferencia del psicólogo, es “para locos”. No obstante, Salazar señala que esto es totalmente falso y que ambos expertos tienen la capacidad de tratar a la gente. La diferencia, señala, es que el psicólogo no puede medicar.

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Carolina García

Editora en jefa de la revista social Saltillo360 y del suplemento infantil Big Vang, ambos de VANGUARDIA MX. Tiene amplia experiencia en generación de contenidos Soft News. Participó en cuatro antologías de cuento entre 2015 y 2022. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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