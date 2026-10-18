¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

Antes de una crisis de salud mental, hubo señales que, generalmente, se minimizan o se ignoran: cambios en el estado de ánimo, en la alimentación, el sueño o en las relaciones interpersonales; sin embargo, no suelen atenderse a tiempo. Incluso, cuando la crisis llega, las personas pueden resistirse a ir con un experto y recibir tratamiento. El Dr. Jesús David Salazar González, médico psiquiatra con supraespecialidad en Psicoterapia, explica que, en su experiencia, la gente espera a que la crisis sea incapacitante. “Cuando no van al trabajo, empiezan a llegar tarde, a beber todos los días”, apuntó. En la actualidad, los padecimientos mentales de las emociones más comunes son la depresión y la ansiedad en los adultos; en el caso de los niños, predominan el Trastorno por Déficit de Atención y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad con rasgos de autismo. La pandemia en 2020, el aislamiento y el uso excesivo de Internet y redes sociales acrecentaron los problemas de salud mental.

La región sureste de Coahuila cuenta con sus propias características: el Dr. Salazar González, gracias al banco de información de VANGUARDIA, obtuvo por primera vez en Saltillo estatísticas del suicidio, entre el 2002 y 2003. En esa época, no se presentaba en niños, ni adolescentes; posteriormente, entre 2005 y 2006, aparecieron casos de cutting. Posteriormente, con el advenimiento y accesibilidad de las tecnologías, aumentaron los problemas de ansiedad y depresión en los jóvenes. Asimismo, sus investigaciones le permitieron detectar casos de celos patológicos y la propiedad de un medicamento ya existente con propiedades para el control de los celos, que expuso en un Congreso Mundial de Psiquiatría en Madrid, España.

El problema, explica el experto, está en normalizar las situaciones. Se ve especialmente en el uso de las redes sociales: el consumo de contenidos violentos, catastróficos o negativos, en apariencia, no tiene un impacto inmediato; pero eso permanece en la mente y, ante los problemas cotidianos, se generan malestares. El mantener rutinas de autocuidado y amor propio es clave para cuidar la salud mental: el comer balanceado, dormir bien de acuerdo a la etapa de la vida, hacer ejercicio y actividades que nutran, y disminuir el tiempo en pantalla.