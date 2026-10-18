Con José Madero e Inspector: así se vivió el éxito de la primera edición del Festival Saltillera

El Festival Saltillera sorprendió a la capital coahuilense con la llegada de grandes artistas como La Gusana Ciega, Inspector y José Madero, entre otros, quienes tocaron sus mayores éxitos ante una audiencia impresionante. Desde las 13:00 horas, la gente comenzó a formarse para el acceso al evento, organizado en la Hacienda El Mimbre, ubicada al sur de la ciudad, para ver a sus artistas favoritos este 17 de octubre.

Para ambientar la tarde, el primer grupo en subir al escenario fue la agrupación alternativa Strawberry Pom, seguida por la cantautora Paloma Morphy, originaria de la Ciudad de México, y Simpson Ahuevo, con su estilo que fusiona hip-hop, rap y música urbana. Posteriormente, la banda Little Jesus puso a cantar a los presentes con su canción más emblemática: ‘Magia’. Para media tarde, Los Claxons interpretaron sus mayores éxitos, entre ellos ‘Flores en Febrero’, ‘Tal vez me estoy tomando el pelo’ y, para revivir la nostalgia de sus fans, ‘Personajes’.

Su interacción con el público fue fluida, durante la cual sorprendieron a la audiencia al cantar por primera vez la canción ‘Antes de que me vaya’, la cual se encuentra en su nuevo material que se lanzará en dos semanas. “Ustedes que tomaron la decisión de que, aunque hace frío y todo, vinieron a calentarse con música; así que estamos muy honrados de estar aquí”, expresó Mauricio Sánchez, uno de los vocalistas de Los Claxons.

Después de una breve pausa, La Gusana Ciega abrió su participación con su tema ‘Melancolía’, interpretación que fue recibida con aplausos y gritos de sus fans. También cantaron ‘Entra en el agua’ y ‘No puedo verte’, además de uno de sus covers más conocidos: ‘Yes Sir, I Can Boogie’ mezclada con la canción ‘Billie Jean’, donde el vocalista Daniel Gutiérrez recreó los emblemáticos pasos de Michael Jackson, generando gritos en el público.

Además, tocaron una de sus canciones más recientes, ‘Manzanas doradas’, de su nuevo disco, el cual se encontraba a la venta en el festival en los stands de mercancía oficial.

“¡Sí se hizo el evento y vinieron todos ustedes!”, celebró Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega. Para finalizar la noche, se presentó uno de los artistas más esperados del festival: José Madero, quien deleitó a los asistentes con canciones de su nuevo disco publicado el mes pasado. Al cierre del espectáculo, Inspector ambientó aún más la noche con su tema ‘Amnesia’, reavivando la nostalgia de la audiencia poniéndola a bailar al ritmo del ska.

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