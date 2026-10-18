¿Cómo cuidar tu salud mental? Four Leaves comparte las claves

¿Cómo cuidar tu salud mental? Four Leaves comparte las claves

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Four Leaves apuesta por prevenir y atender la salud mental con un enfoque integral que conecta el bienestar físico y emocional

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Hoy, acumular múltiples ocupaciones se percibe como sinónimo de productividad. Sin embargo, el descuido de la salud mental suele ser la primera consecuencia de una rutina exhaustiva. Ante este escenario, el centro de bienestar Four Leaves, encabezado por la psicóloga Luisa Mónica García Ponce, invita a detenerse para avanzar.

En los jóvenes, el agotamiento afecta cada vez más, provocando altos niveles de ansiedad por la presión académica o laboral y la sobreexposición excesiva a entornos digitales. Al respecto, Four Leaves comenta para VANGUARDIA que “la depresión, ansiedad y estrés se dan principalmente por la presión académica, el miedo al fracaso, el agotamiento emocional, los conflictos familiares y la comparación constante en redes sociales”.

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A pesar de esto, los especialistas destacan que hoy existe mayor apertura para hablar del tema y buscar ayuda preventiva. “Pedir apoyo psicológico debe entenderse como una forma de cuidado y prevención, no como una señal de debilidad”, señalan desde el centro.

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA EL DÍA A DÍA

Para quienes no han asistido a terapia, la psicóloga García Ponce comparte algunas herramientas prácticas:

* Programar actividades que generen bienestar.

* Identificar pensamientos automáticos y cuestionar ideas catastróficas.

* Separar la preocupación de la acción.

* Delimitar lo que no se puede controlar.

“Estos ejercicios son un buen inicio, pero si la ansiedad persiste o interfiere con la vida cotidiana, es recomendable buscar acompañamiento profesional”, agrega.

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La psicóloga Luisa Mónica García Ponce destaca la importancia de atender la salud mental de manera preventiva. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

UNA ALIANZA INTEGRAL

Ante la necesidad de ayuda profesional, Four Leaves ofrece un tratamiento integral que no sólo se basa en la terapia psicológica, sino que se complementa con prácticas que permiten conectar mente y cuerpo, como clases de yoga con el maestro Marcos Olivo Nadalutti Mar. Esta disciplina ayuda a reducir el estrés que el cuerpo acumula mediante la combinación de movimientos físicos, respiración consciente y meditación, de acuerdo con la especialista.

“Ambas disciplinas se complementan porque abordan el bienestar desde dos extremos que se conectan: mente y cuerpo. La psicoterapia promueve el cambio emocional y el yoga entrena la conciencia corporal”, explica la especialista.

$!La psicoterapia y el yoga se complementan para fortalecer el equilibrio físico y emocional.
La psicoterapia y el yoga se complementan para fortalecer el equilibrio físico y emocional. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

Bajo un enfoque de psicoterapia integrativa adaptado a cada paciente, la especialista concluye con un mensaje clave: “el bienestar no tiene que esperar a que lleguemos al límite”. Pedir ayuda no es debilidad, sino el primer paso para reconocer lo que sentimos y compartirlo.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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