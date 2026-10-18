Entrenamiento funcional: cómo mejorar tu fuerza y calidad de vida

Entrenamiento funcional: cómo mejorar tu fuerza y calidad de vida

+ Seguir en Seguir en Google
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

En Wellner, cada entrenamiento se adapta al punto de partida de la persona para desarrollar nuevas capacidades y avanzar con acompañamiento

Vida
/
COMPARTIR

La fuerza no necesariamente se mide por cuánto peso puede levantar una persona. Para Lizzy Dávila, también está en poder correr, viajar, cargar objetos, subir escaleras o levantarse del piso sin sentir que el cuerpo representa una limitación.

Su acercamiento al entrenamiento de fuerza comenzó después de una lesión mientras corría. Lo que inicialmente formaba parte de su recuperación terminó por cambiar su manera de entender el ejercicio. Con el tiempo, descubrió que fortalecer el cuerpo no solo podía ayudarle a regresar a correr, sino también a moverse mejor y prepararse para las actividades que quería seguir realizando con los años.

$!En Wellner, cada ejercicio se adapta a las capacidades y objetivos de cada persona.
En Wellner, cada ejercicio se adapta a las capacidades y objetivos de cada persona. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

“Entrenar no tiene que ser solamente por cómo te ves. La fuerza te da herramientas para tu vida, para seguir siendo independiente, moverte bien, practicar otros deportes y sentirte capaz de hacer más cosas”, explica.

Conoce Fitbit Edge de Google, una pulsera avanzada de salud con batería para una semana e IA

Desde esa perspectiva trabaja en Wellner, donde el entrenamiento funcional parte de una programación que combina capacidades como fuerza, resistencia, movilidad y coordinación. La intención, señala, no es hacer que las personas terminen agotadas, sino que cada sesión tenga un propósito y contribuya a su progreso.

Una de las características de esta metodología es que un mismo entrenamiento puede adaptarse a personas con diferentes condiciones. El peso, las repeticiones, la intensidad o incluso el ejercicio pueden modificarse según las necesidades de cada usuario.

Para Lizzy, adaptar un ejercicio no significa hacer menos, sino hacer lo necesario de acuerdo con el punto en el que se encuentra cada persona.

Esto permite que alguien que nunca ha entrenado pueda comenzar desde lo básico. En Wellner, explica, la mayoría de los usuarios comenzó desde cero y cuenta con el acompañamiento de los coaches para aprender los movimientos, entender su cuerpo y avanzar de manera progresiva.

$!La fuerza, la movilidad y la resistencia contribuyen a mantener una vida activa e independiente.
La fuerza, la movilidad y la resistencia contribuyen a mantener una vida activa e independiente. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Los resultados tampoco se limitan a los cambios físicos. Subir escaleras sin cansarse tanto, cargar algo que antes representaba un esfuerzo o recuperarse más rápido después de una clase también son señales de progreso.

“Me encanta cuando terminan una clase y vienen emocionados a decirme: ‘¿viste que ya pude?’. Porque detrás de ese momento hay semanas o meses de constancia”, comparte.

HYROX: OTRO RETO PARA PONERSE A PRUEBA

Dentro de esta búsqueda por desarrollar distintas capacidades también aparece HYROX, disciplina que combina carrera con estaciones de ejercicios funcionales. La competencia contempla ocho kilómetros de carrera, divididos en bloques de un kilómetro, intercalados con movimientos como empujar y jalar un trineo, desplantes, remo y wall balls.

Wellner cuenta con afiliación como HYROX Training Club y ofrece una metodología específica para trabajar carrera, fuerza, resistencia, técnica y administración del esfuerzo.

$!La preparación para HYROX combina fuerza, resistencia y técnica en un mismo desafío.
La preparación para HYROX combina fuerza, resistencia y técnica en un mismo desafío. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Sin embargo, Lizzy destaca que no es necesario llegar con la intención de competir. Algunas personas se acercan para mejorar su condición física o simplemente probar una forma diferente de entrenar.

La preparación también puede ajustarse al nivel de cada participante. Quien todavía no tiene condición para correr determinadas distancias puede comenzar, por ejemplo, con bicicleta y posteriormente incorporar más carrera conforme desarrolla resistencia.

Así, los objetivos pueden cambiar con el tiempo: desde ganar condición, moverse mejor o tener más energía, hasta completar un primer kilómetro, participar en una simulación de HYROX o llegar a una competencia.

$!Lizzy Dávila promueve el ejercicio como una herramienta para mejorar la calidad de vida.
Lizzy Dávila promueve el ejercicio como una herramienta para mejorar la calidad de vida. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

EMPEZAR DESDE DONDE SE ESTÁ

Para Lizzy, tampoco existe una edad específica para comenzar. A sus 42 años, dice que piensa en el tipo de vida que quiere tener a los 50, 60 y en los años siguientes.

En Wellner ha visto personas de 50, 60 años y más que continúan entrenando, progresando y descubriendo nuevas capacidades. Por eso considera que el objetivo no debe ser competir con alguien más joven, sino comenzar desde las propias condiciones y avanzar con acompañamiento.

“Cumplir años es inevitable, pero podemos trabajar desde ahora en cómo queremos vivir los siguientes años”, señala.

$!El acompañamiento profesional permite avanzar de manera progresiva y descubrir nuevas capacidades.
El acompañamiento profesional permite avanzar de manera progresiva y descubrir nuevas capacidades. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Su invitación para quienes todavía esperan el momento adecuado es darse la oportunidad de empezar. No hace falta llegar con experiencia, condición física o una meta definida.

“Lleguen como son y desde donde están. Nosotros les enseñamos las vocales, los acompañamos en el proceso y después... quién sabe hasta dónde puedan llegar”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Ejercicio
Medicina
Salud
Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Ahora sí: ¡todo mundo tenía claro lo de AHMSA!
HR Ratings observó en México una disminución en la trayectoria de crecimiento económico.

Disminuye HR Ratings calificación de México
Readme es la nueva app de citas que conecta a personas según lo que leen, cómo escriben y qué ideas les interesan.

Conoce Readme, la aplicación de citas donde se liga por lo que se lee
Servido tradicionalmente en recipientes de barro, el champurrado combina masa de maíz nixtamalizado, piloncillo y canela para brindar energía de liberación lenta.

¿Cansado del ‘Pumpkin Spice’? Las 4 bebidas mexicanas perfectas para reconfortar ante el fresco otoñal
Fiesta. Entre aplausos, carteles y gritos de emoción, Julión Álvarez convirtió su presentación en uno de los momentos más esperados de la segunda jornada del Rodeo Saltillo.

El calor musical de Julión Álvarez encendió el escenario en el Rodeo Saltillo
Actividades. El Rodeo de las Estrellas se suma a los espectáculos que agotaron sus entradas en el Festival Rodeo Saltillo.

¡Todo agotado! Super Bull y Rodeo de las Estrellas conquistan al público del Rodeo Saltillo
El equipo de Saltillo sumó su segundo triunfo consecutivo tras imponerse a Cimarrones UABC y Frailes.

Lobos UAdeC vence 17-7 a Frailes y suma su tercera victoria en ONEFA
El Tecnológico de Saltillo espera reunir a alrededor de 3 mil 500 corredores en la Go Burros 5K, organizada por su 75 aniversario.

Tecnológico de Saltillo celebra 75 años con carrera 5K: ruta, horarios y categorías