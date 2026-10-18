El sistema de salud está enfermo

Esta semana, trabajadores del Seguro Social protestaron por salarios, falta de medicamentos, insumos, equipo, personal y mejores condiciones laborales. Rechazaron el aumento global de 6.8 por ciento negociado por su sindicato porque sólo el 2.9 por ciento iba directamente al salario. Recibieron un apoyo popular que emocionaba.

López Obrador prometió un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ahora la presidentA dice que el objetivo es tener “el mejor sistema de salud”. Pero cualquiera que haya necesitado una consulta, una cirugía o una medicina en el IMSS sabe que todavía estamos bastante lejos de Copenhague.

El IMSS tuvo que reabrir la negociación y la presidentA informó que Zoé Robledo prepara una propuesta más amplia, con un aumento mayor, regularización de plazas y otras demandas laborales. Entre las consignas se escucharon “Volvieron a salir, los héroes del COVID” y “No te vayas a enfermar, porque no hay material”.

En la pandemia fueron héroes. Salían en campañas, recibían aplausos y eran reconocidos por trabajar jornadas interminables mientras los hospitales estaban llenos. Seis años después, algunos siguen peleando por estabilidad laboral, otros denuncian que atienden pacientes sin suficientes medicamentos, materiales o compañeros, y muchos siguen trabajando en un sistema que depende demasiado de que ellos compensen con esfuerzo lo que falta en presupuesto, organización o personal. El reconocimiento duró lo que duró la emergencia y sus carencias, bastante más.

El propio IMSS reconoce saturación, tiempos de espera y problemas de abasto, aunque presume que el surtimiento de recetas ronda el 94 por ciento. Muy buena cifra, salvo para quien llega a la farmacia con una receta que pertenece al otro seis por ciento.

Zoé Robledo también anunció una estrategia de “escucha activa” en 277 hospitales para revisar abasto, personal y equipos. Qué bueno.

Aunque después de tantos años al frente del IMSS, resulta indignante que todavía haga falta recorrer hospitales para descubrir lo que médicos, enfermeras y pacientes llevan años diciendo. Dinamarca, por ahora, puede esperar.

Y si los trabajadores vuelven a salir a la calle, antes de maldecir el bloqueo quizá convenga recordar por qué tuvieron que salir del hospital.

MONITOR REPUBLICANO

1) Más de dos años después del secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, seguimos sin saber con precisión quién organizó la operación y qué autoridades estaban enteradas. Lo que sí tenemos son dos libros y dos versiones.

En “Pueblo”, López Obrador sostiene que agencias estadounidenses participaron en un acuerdo clandestino para llevarse a “El Mayo”.

Ken Salazar, en “Borderlands”, sostiene que Estados Unidos no organizó el operativo, no tuvo conocimiento previo del secuestro y que la detención fue una sorpresa para las autoridades estadounidenses.

Esta semana, Salazar volvió a ser cuestionado sobre el caso.