Concierto de Bad Bunny provoca más de 2 mil contagios de COVID-19 en Puerto Rico

Según indicó el medio The New York Times, Puerto Rico tiene un aumento de un 4.600% de contagios en las últimas semanas y una de las razones serían los shows de Bad Bunny. Si bien la gente siguió las reglas de uso de cubrebocas en la entrada y en el Museo de Bad Bunny, que estaba dentro del estadio. Durante la primera noche se reportaron varios videos en redes sociales donde se evidencia que la gente no siguió el protocolo, y que la mayoría no siguió las normas de ‘sana distancia’.