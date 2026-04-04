‘El 03’ o ‘Pelón’, clave en la narconómina de ‘El Mencho’

Así queda evidenciado en la narconómina de “El Mencho” —obtenida por EL UNIVERSAL— en la que el estadounidense conocido como “03”, “Pelón” o “JP” aparece en un registro sobre pagos y adeudos de drogas distribuidas en penales, junto a operadores de alto rango del grupo delictivo, como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y Abraham Jesús Ambriz Cano, “El Yogur”.

Aunque era visto como “patrón” y los cercanos a la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le mostraban su afecto, Juan Carlos Valencia González fue tratado por su padrastro Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, como un integrante más dentro del grupo criminal al que debía contribuir.

Se trata de la “Salida de balones de septiembre de 2025”, en la que se registran “100 kuadros”, paquetes de droga, para Valencia González, visto por las agencias de seguridad de México y de Estados Unidos como el nuevo jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación tras el abatimiento de “El Mencho” en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en febrero pasado.

La aparición de Valencia González en los registros de pagos y gastos de operación del CJNG refleja que el hijo de la michoacana Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, y sobrino de Abigael González Valencia, los dos cerebros de Los Cuinis y máximos representantes de la dinastía de los Valencia, contribuía de manera directa en las actividades ilícitas de la organización criminal.

Ello, pese a que siempre se le vio como sucesor en el liderazgo del CJNG y los cercanos al extinto “Mencho” o “Señor de los Gallos” le llamaban “El Patrón JP”, según una de las cartas dirigidas a su padrastro publicadas en marzo pasado por el Gran Diario de México.

En una misiva de agosto del año pasado enviada a “El Mencho”, el remitente no identificado manifiesta su estima y lealtad al capo Nemesio Oseguera Cervantes y llama patrón a su hijastro Juan Carlos Valencia González.

”Un fuerte abrazo mío y de toda mi familia, lo quiero mucho yo y mis hijos, y todos estamos con usted, con mi compadrito JR y con el Patrón JP y con toda la familia hasta la muerte. Puro para delante como los aviones y puro CJNG”, señala.

Estos documentos también reflejan que Valencia González se involucró, por lo menos, en las actividades de distribución de drogas en cárceles y tiendas que el CJNG controla en diversos estados, como el resto de los operadores de alto rango, y probablemente para prepararse ante una eventual sucesión de su padrastro, debido a que Rubén Oseguera González, “El Menchito”, lleva años preso con una cadena perpetua impuesta por la justicia de Estados Unidos por introducir cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.

”El 03”, “Pelón” o “JP” comparte la “lista balones”, hecha a mano, con Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Audias Flores Silva, “El Jardinero”, quienes fueron mencionados por autoridades federales como posibles sucesores de “El Mencho”, a excepción de Abraham Jesús Ambriz Cano, “El Yogur”, quien es un operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación entre los límites de Michoacán, Colima y Jalisco.

En la lista “Salida de Balones del mes de septiembre de 2025” se menciona droga, sin especificar qué tipo: por “mil kilos Güero Gallero”, “100 kuadros JP”, “20 kuadros Picter”, “500 kuadros Morelia”, “50 kuadros Pedro”, “80 kuadros la Fresa Juan”, “60 kuadros Tamazula debe”, “50 kuadros Javito pago”, “50 kuadros Jardines”, “50 kuadros Sapo”, “50 kuadros Ramón debe aún” , “20 kuadros Pato pago”, “20 kuadros Oso”, “20 kuadros Meño pago”, “20 kuadros Chirrín pago”, “20 kuadros Morro debe”, “20 Kuadros Tarjetas debe”, “kuadros Gayina debe”.

En la mira de la DEA

Desde diciembre de 2021, Juan Carlos Valencia González está en la mira de las agencias de seguridad estadounidenses, como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su detención, mientras que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone en duda su nacionalidad estadounidense.

Una corte del Distrito de Columbia acusa al hijastro de “El Mencho” de traficar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

Según autoridades federales, con Oseguera Cervantes al frente del CJNG, Valencia González tenía a su disposición a las Fuerzas Especiales Mencho para las actividades encomendadas en los estados de Jalisco y Colima, donde tenía asignados diversos territorios.

Juan Carlos Valencia González, quien desde hace algunos años lleva un perfil bajo para no ser identificado por las autoridades, es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias “Maradona” o “Juanito”, uno de los fundadores del Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia.

Nacida en Tierra Caliente, Michoacán, Rosalinda González Valencia es conocida como “La Jefa”, y por desempeñar funciones de mando dentro de Los Cuinis así como en el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Tiene 16 hermanos que formaron parte del Cártel del Milenio, y después constituyeron la organización criminal conocida como Los Cuinis, que se convirtió después en el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según autoridades, en 1996 Rosalinda conoció a Nemesio Oseguera Cervantes, con quien se casó tiempo después. Autoridades federales han identificado que los 16 hermanos son los fundadores de Los Cuinis, originarios de Apatzingán, Michoacán.

Con la caída de “El Mencho” resurgió la dinastía de los Valencia, fundadores del extinto Cártel del Milenio, dedicado al tráfico de precursores químicos, cocaína y metanfetamina a través del disputado puerto de Manzanillo, Colima.

El Dato

5 millones de dólares ofrece EU como recompensa por información que lleve al “03” o “Pelón”.