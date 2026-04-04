Buscadores acusan respuesta ‘indignante’ del gobierno tras advertencia de la ONU por desapariciones

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 abril 2026
    Buscadores acusan respuesta ‘indignante’ del gobierno tras advertencia de la ONU por desapariciones
    Señalan que la Segob aseguró que no se analizaron ni valoraron los esfuerzos institucionales. CUARTOSCURO

Además de aceptar recomendaciones, piden apoyo internacional en materia forense y medidas extraordinarias para frenar el fenómeno

CDMX.- Colectivos de buscadores calificaron de grave, irresponsable e indignante la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ante los señalamientos del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU sobre la crisis de desapariciones en México, los indicios de que se trata de delitos de lesa humanidad, y señalaron que es urgente la participación de expertos internacionales para frenar este delito.

Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza, afirmó que considerar este fenómeno como delitos de lesa humanidad “es dar la razón” sobre la existencia de campos de reclutamiento y exterminio, como el Rancho Izaguirre, y otros puntos del país donde, dijo, se asesina y desaparece a jóvenes reclutados a la fuerza por cárteles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/plantean-en-onu-apoyo-para-atender-crisis-forense-en-mexico-NI19777468

“Es terrible y grave la respuesta del Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación y realmente pues parece ser que continúa esta misma política desde la administración pasada, con un desconocimiento institucional de la crisis al tratar de minimizarla”, declaró.

El integrante del colectivo señaló que la Segob aseguró que no se analizaron ni valoraron los esfuerzos institucionales; sin embargo, sostuvo que esos esfuerzos “van encaminados no a resolver la crisis, más bien ocultar datos”, según expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sinaloa-refuerza-trabajos-en-mina-santa-fe-para-hallar-a-3-mineros-HI19778197

Afirmó que, derivado del informe del organismo internacional, el gobierno federal, en lugar de rechazarlo, debería dejar de atribuir responsabilidades a administraciones anteriores y establecer medidas extraordinarias para modificar la situación que se vive en el país.

Sobre las recomendaciones del comité a México, lamentó lo que consideró un rechazo inmediato, y sostuvo que sin un reconocimiento del problema no es posible enfrentarlo. “No se puede atacar un problema si lo seguimos desconociendo o haciéndolo a un lado y tratar de minimizarlo”, dijo Flores, cuyo hijo fue víctima de desaparición.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/prenden-fuego-a-samuel-garcia-y-mariana-rodriguez-durante-quema-de-judas-en-nuevo-leon-JI19778450

Añadió que es la primera vez que ese comité plantea que en México “se estaría cometiendo” este tipo de crímenes y aseguró que le indigna que el gobierno no reconozca un delito internacional que, afirmó, ocurre todos los días, con énfasis en Jalisco, entidad que señaló como epicentro.

En el apartado sobre la participación internacional, Flores planteó que la ONU podría apoyar en materia forense con la intervención de expertos internacionales, tanto en medidas urgentes como en el diseño de políticas públicas. “Lo ideal sería aceptar las recomendaciones, que el Estado mexicano recapacite y que pueda realmente incidir para encontrar a nuestros hijos”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEGOB
Madres Buscadoras

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna