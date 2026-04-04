Buscadores acusan respuesta ‘indignante’ del gobierno tras advertencia de la ONU por desapariciones

CDMX.- Colectivos de buscadores calificaron de grave, irresponsable e indignante la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ante los señalamientos del Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU sobre la crisis de desapariciones en México, los indicios de que se trata de delitos de lesa humanidad, y señalaron que es urgente la participación de expertos internacionales para frenar este delito. Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza, afirmó que considerar este fenómeno como delitos de lesa humanidad “es dar la razón” sobre la existencia de campos de reclutamiento y exterminio, como el Rancho Izaguirre, y otros puntos del país donde, dijo, se asesina y desaparece a jóvenes reclutados a la fuerza por cárteles.

“Es terrible y grave la respuesta del Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación y realmente pues parece ser que continúa esta misma política desde la administración pasada, con un desconocimiento institucional de la crisis al tratar de minimizarla”, declaró. El integrante del colectivo señaló que la Segob aseguró que no se analizaron ni valoraron los esfuerzos institucionales; sin embargo, sostuvo que esos esfuerzos “van encaminados no a resolver la crisis, más bien ocultar datos”, según expresó.

Afirmó que, derivado del informe del organismo internacional, el gobierno federal, en lugar de rechazarlo, debería dejar de atribuir responsabilidades a administraciones anteriores y establecer medidas extraordinarias para modificar la situación que se vive en el país. Sobre las recomendaciones del comité a México, lamentó lo que consideró un rechazo inmediato, y sostuvo que sin un reconocimiento del problema no es posible enfrentarlo. “No se puede atacar un problema si lo seguimos desconociendo o haciéndolo a un lado y tratar de minimizarlo”, dijo Flores, cuyo hijo fue víctima de desaparición.

Añadió que es la primera vez que ese comité plantea que en México “se estaría cometiendo” este tipo de crímenes y aseguró que le indigna que el gobierno no reconozca un delito internacional que, afirmó, ocurre todos los días, con énfasis en Jalisco, entidad que señaló como epicentro. En el apartado sobre la participación internacional, Flores planteó que la ONU podría apoyar en materia forense con la intervención de expertos internacionales, tanto en medidas urgentes como en el diseño de políticas públicas. “Lo ideal sería aceptar las recomendaciones, que el Estado mexicano recapacite y que pueda realmente incidir para encontrar a nuestros hijos”, concluyó.

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