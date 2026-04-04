Gobierno reporta 894 toneladas de hidrocarburo recolectadas tras derrame en Golfo de México

CDMX.- El gobierno federal informó que mantiene el operativo interinstitucional para atender la presencia de hidrocarburo en el litoral del Golfo de México y reportó la recolección de 894 toneladas de contaminante, de las cuales 853.6 toneladas corresponden a playas y 40.6 toneladas al mar. De acuerdo con la información difundida por la coordinación interinstitucional, 32 de las 48 playas afectadas ya se encuentran sin arribazón: siete en Tabasco y 25 en Veracruz, como resultado de las acciones de limpieza y recolección.

En las tareas participan 3 mil 365 elementos y las actividades se han extendido a más de 630 kilómetros de costa, además de operaciones marítimas y aéreas, con sobrevuelos de reconocimiento en la Sonda de Campeche y el complejo Cantarell, así como muestreo de hidrocarburo con cadena de custodia e inspección de embarcaciones. Para estas acciones se emplean 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos y nueve aeronaves, además de tres drones aéreos y tres submarinos, tanto para recolección como para vigilancia, monitoreo y contención, según el reporte oficial.

Las autoridades señalaron que se han colocado 2 mil metros de barrera y que se utilizarán alrededor de 17 mil metros adicionales para apoyar los esfuerzos de contención y evitar afectaciones a actividades turísticas, empresariales o pesqueras. De manera complementaria, se mantienen recorridos en distintas zonas, incluida la franja fronteriza de Tamaulipas, donde se han atendido aproximadamente 15 kilómetros de litoral, y se realizan labores de inspección en embarcaciones en áreas como el fondeadero de Coatzacoalcos para prevenir posibles vertimientos. Además, se informó que el Observatorio Permanente del Golfo de México trabajará bajo un modelo que integra infraestructura de monitoreo en campo —como boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas y mareógrafos— con tecnología satelital, plataformas digitales y modelos predictivos para generar información científica en tiempo real. Con información de La Jornada

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