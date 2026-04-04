Colectivo halla fosa clandestina en Reynosa con un aproximado de 14 restos humanos

El 4 de abril se reportó que el colectivo de búsqueda ‘Amor por los Desaparecidos’ descubrió una fosa clandestina dentro de un predio abandonado en Tamaulipas.

En su interior, hallaron restos óseos humanos de aproximadamente 14 personas. El espacio, calificado como un cementerio clandestino, fue reportado en la ciudad de Reynosa, en la colonia Puerta Sur. Según una investigación de Constructos Criminológicos, revista internacional de investigación en criminología, la ciudad fronteriza de Reynosa se mantiene como el municipio con mayores índices de desaparición en Tamaulipas, con un total aproximado de 2,817 casos en el 2025.

El colectivo ‘Amor por los Desaparecidos’ compartió su hallazgo a través de un metraje por las redes sociales. Las madres buscadoras señalaron la presencia de restos óseos semienterrados y otros que sí estaban cubiertos por la tierra en su totalidad.

‘La realidad de México es un cementerio clandestino completamente y no están contabilizando todos los sitios de exterminio localizados, ahí están todos los desaparecidos sin vida, son datos que omiten’ denunció el colectivo.