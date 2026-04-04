Colectivo halla fosa clandestina en Reynosa con un aproximado de 14 restos humanos
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Amor por los Desaparecidos reportó a las autoridades la existencia de un predio en la ciudad con más desapareciones forzadas de Tamulipas
El 4 de abril se reportó que el colectivo de búsqueda ‘Amor por los Desaparecidos’ descubrió una fosa clandestina dentro de un predio abandonado en Tamaulipas.
En su interior, hallaron restos óseos humanos de aproximadamente 14 personas. El espacio, calificado como un cementerio clandestino, fue reportado en la ciudad de Reynosa, en la colonia Puerta Sur. Según una investigación de Constructos Criminológicos, revista internacional de investigación en criminología, la ciudad fronteriza de Reynosa se mantiene como el municipio con mayores índices de desaparición en Tamaulipas, con un total aproximado de 2,817 casos en el 2025.
El colectivo ‘Amor por los Desaparecidos’ compartió su hallazgo a través de un metraje por las redes sociales. Las madres buscadoras señalaron la presencia de restos óseos semienterrados y otros que sí estaban cubiertos por la tierra en su totalidad.
‘La realidad de México es un cementerio clandestino completamente y no están contabilizando todos los sitios de exterminio localizados, ahí están todos los desaparecidos sin vida, son datos que omiten’ denunció el colectivo.
Según el metraje y las denuncias de las buscadoras, dentro del predio yace una presunta cocina clandestina con la que posiblemente se intentó calcinar los restos humanos.
‘Donde volteen están los restos. Esto es un cementerio clandestino enorme. Aquí puede estar su familiar desaparecido porque hay muchísimos, hay muchísimos. Todo esto está infestado, pero muchos están ocultos y también hay calcinados. Así es Tamaulipas, así es Reynosa’ agregó el colectivo.
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El colectivo pidió la intervención de las autoridades para hacer las investigaciones correspondientes y esclarecer las identidades de los restos hallados. En su comunicado criticaron la postura que Sheinbaum compartió sobre su reporte de personas desaparecidas y rechazaron la cifra presentada.