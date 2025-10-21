Confirma Rosalía que su nuevo álbum ‘Lux’ saldrá a la venta el 7 de noviembre
Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde ‘Motomami’ en 2022, un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino
Casi como sorpresa la noche del lunes la cantante española Rosalía anunció en una de las icónicas pantallas de Times Square en Nueva York que su nuevo álbum, ‘Lux’, saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre.
Fue así de manera exponencial que en una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.
Detrás de ella, la palabra ‘Lux’ se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha “Noviembre 7”.
REGRESO MUSICAL
En los últimos días, la artista catalana ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título ‘Berghain’, el nombre de una de las discotecas de música techno más famosas de Berlín en Alemania.
Desde su perfil de TikTok la estrella española compartió un momento con el que anunció los detalles de álbum, mientras se dirige a la Plaza Callao en Madrid.
rosalia corriendo por las calles de madrid sin seguridad xq llega tarde al anuncio de su album, HISTORICA, ICONICA— brian (@brisanguinetti) October 20, 2025
pic.twitter.com/hbD1MVTubP
La semana pasada, Rosalía promocionó su nuevo álbum en la fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía madrileña, en el que se podía ver el pentagrama divulgado por ella misma, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.
Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde ‘Motomami’ publicado en 2022, un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.
Su última participación musical fue el dueto ‘New Woman’ junto a la cantante de Kpop Lisa, con el que ganó el premio MTV a Mjor Kpop en la reciente ceremonia de los MTV Video Music Awards. (Con información de EFE)