Confirma Rosalía que su nuevo álbum ‘Lux’ saldrá a la venta el 7 de noviembre

Casi como sorpresa la noche del lunes la cantante española Rosalía anunció en una de las icónicas pantallas de Times Square en Nueva York que su nuevo álbum, ‘Lux’, saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre.

Fue así de manera exponencial que en una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.

Detrás de ella, la palabra ‘Lux’ se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha “Noviembre 7”.