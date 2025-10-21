Confirma Rosalía que su nuevo álbum ‘Lux’ saldrá a la venta el 7 de noviembre

/ 21 octubre 2025
    Confirma Rosalía que su nuevo álbum ‘Lux’ saldrá a la venta el 7 de noviembre
    Música. La cantante española se emocionó al reunir más de 2 mil fanáticos en menos de una hora para una aparición sorpresa. FOTO: ESPECIAL

Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde ‘Motomami’ en 2022, un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino

Casi como sorpresa la noche del lunes la cantante española Rosalía anunció en una de las icónicas pantallas de Times Square en Nueva York que su nuevo álbum, ‘Lux’, saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre.

Fue así de manera exponencial que en una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.

Detrás de ella, la palabra ‘Lux’ se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha “Noviembre 7”.

REGRESO MUSICAL

En los últimos días, la artista catalana ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título ‘Berghain’, el nombre de una de las discotecas de música techno más famosas de Berlín en Alemania.

Desde su perfil de TikTok la estrella española compartió un momento con el que anunció los detalles de álbum, mientras se dirige a la Plaza Callao en Madrid.

La semana pasada, Rosalía promocionó su nuevo álbum en la fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía madrileña, en el que se podía ver el pentagrama divulgado por ella misma, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.

Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde ‘Motomami’ publicado en 2022, un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Busca justicia? Apela Sean ‘Diddy’ Combs la condena de cuatro años de prisión

Su última participación musical fue el dueto ‘New Woman’ junto a la cantante de Kpop Lisa, con el que ganó el premio MTV a Mjor Kpop en la reciente ceremonia de los MTV Video Music Awards. (Con información de EFE)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

