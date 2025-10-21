¿Busca justicia? Apela Sean ‘Diddy’ Combs la condena de cuatro años de prisión

Parece que el rapero Sean ‘Diddy’ Combs no quita el dedo del renglón de sentirse inocente y deseos de recuperar la libertad. Por lo que dio el primer paso en su intento por recuperar su libertad, esto luego de ser declarado culpable de usar las fronteras estatales para transportar personas con fines de prostitución.

Según información publicada por TMZ, los abogados del rapero ya acudieron a un tribunal federal de Nueva York para iniciar con el proceso de apelación.

El medio estadounidense reveló que, la tarde de este lunes, se interpuso la notificación de apelación y, a partir de entonces, tendrán un plazo de entre 4 a 6 semanas para presentar el escrito formal.