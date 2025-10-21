¿Busca justicia? Apela Sean ‘Diddy’ Combs la condena de cuatro años de prisión

/ 21 octubre 2025
    ¿Busca justicia? Apela Sean ‘Diddy’ Combs la condena de cuatro años de prisión
    Plan. Los abogados del también empresario ya habían adelantado su intención de agotar todas las opciones para reducir la sentencia o revertirla. FOTO: ESPECIAL

Los abogados del también empresario ya habían adelantado su intención de agotar todas las opciones para reducir la sentencia o revertirla

Parece que el rapero Sean ‘Diddy’ Combs no quita el dedo del renglón de sentirse inocente y deseos de recuperar la libertad. Por lo que dio el primer paso en su intento por recuperar su libertad, esto luego de ser declarado culpable de usar las fronteras estatales para transportar personas con fines de prostitución.

Según información publicada por TMZ, los abogados del rapero ya acudieron a un tribunal federal de Nueva York para iniciar con el proceso de apelación.

El medio estadounidense reveló que, la tarde de este lunes, se interpuso la notificación de apelación y, a partir de entonces, tendrán un plazo de entre 4 a 6 semanas para presentar el escrito formal.

LA CONDENA

En los documentos, además, se nombra a la abogada Alexandra A.E. Shapiro como su representante legal.

Fue el pasado 3 de octubre, cuando el intérprete de “I’ll be missing you” fue sentenciado a más de cuatro años en prisión por dos cargos de transporte con fines de prostitución; sin embargo, se le absolvió de las acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual.

Hasta el momento, ‘Diddy’ permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, pues aún no se le ha asignado una prisión definitiva.

Aunque se desconocen los detalles de la apelación, los abogados del también empresario ya habían adelantado su intención de agotar todas las opciones para reducir la sentencia o revertirla. (Con información de El Universal)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

