Congreso de CDMX aprueba reformas para proteger a actores de doblaje y locutores ante IA

/ 14 noviembre 2025
    Congreso de CDMX aprueba reformas para proteger a actores de doblaje y locutores ante IA
    El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas que buscan regular el uso de inteligencia artificial en la industria del doblaje y la locución, avanzando hacia la protección de derechos laborales, autorales y de identidad vocal de los profesionales de la voz. FOTO: VANGUARDIA

Actores de doblaje y locutores celebraron la aprobación de reformas que buscan regular el uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual y publicitaria

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que representa un avance significativo para los actores de doblaje, locutores y profesionales de la voz en su lucha por una regulación frente al uso de inteligencia artificial (IA) en la industria audiovisual y comercial.

Con 48 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, las y los legisladores avalaron una serie de reformas a diversas leyes federales, que ahora avanzarán hacia la Cámara de Diputados para continuar su proceso rumbo a su incorporación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las modificaciones aprobadas alcanzan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Cinematografía.

ACTORES DE DOBLAJE CELEBRAN APROBACIÓN DEL CONGRESO

El paquete de reformas fue impulsado por el diputado Paulo Emilio García González, quien señaló la necesidad de garantizar derechos laborales y autorales ante el creciente empleo de tecnologías de IA capaces de clonar, imitar o reemplazar voces humanas.

Actores de doblaje, locutores y representantes de la industria acudieron al Congreso para presenciar la votación. Tras la aprobación, el recinto se llenó de aplausos y manifestaciones de apoyo al dictamen.

Entre las figuras presentes se encontraron Zulma Pintos, directora de Locutores Latinoamérica, y el actor de doblaje Bruno Coronel, quienes destacaron que el avance legislativo es resultado de varios años de asesoría jurídica y trabajo organizativo del gremio.

CIUDAD DE MÉXICO. Actors/Actores-Doblaje.- Jueves, 13 de noviembre de 2025. El Congreso de la Ciudad de México aprueba dictamen que protege a actores de doblaje contra el uso de Inteligencia Artificial sin regulación. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/César González/EMG

EMPRESAS VALORAN EL DOBLAJE Y LA LOCUCIÓN SOBRE EL USO DE LA IA

Pintos señaló que, pese a la expansión del uso de herramientas de IA, las empresas continúan valorando el impacto de la interpretación humana en campañas publicitarias y productos audiovisuales.

“Ellos están claros que todo lo que están haciendo con inteligencia artificial no tiene el mismo impacto, no proyecta, no vende, no comunica lo mismo y también valora mucho el trabajo de un actor y de un locutor comercial”, afirmó.

También reveló que algunas compañías han reconocido el uso indebido de voces clonadas sin autorización, lo que ha generado acuerdos extrajudiciales tras acreditarse la falta.

“El cliente estaba claro de que había cometido un delito porque estaban clonando la voz del locutor sin la autorización”, explicó.

USO DE IA PARA DOBLAJE ABRE DEBATE: INE Y PRIME ENFRENTAN CONTROVERSIAS

La discusión sobre regular el uso de IA en el doblaje y la locución se intensificó en meses recientes debido a diversos casos que generaron polémica dentro del gremio.

Uno de los más comentados fue el del Instituto Nacional Electoral (INE), que empleó una voz generada con IA semejante a la del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat para un promocional institucional. Aunque el INE reconoció el uso de tecnología artificial, negó haber replicado la voz del actor. La familia y colegas del gremio protestaron y exigieron una regulación para evitar prácticas similares.

En paralelo, Amazon Prime Video anunció el 5 de marzo la implementación de doblaje asistido por IA en producciones con licencia, lo que provocó preocupación entre profesionales del sector. La medida fue señalada como un ejemplo de cómo los avances tecnológicos podrían desplazar el trabajo humano sin lineamientos claros.

Por su parte, Crunchyroll, plataforma especializada en anime, tomó la postura contraria. Su presidente declaró a inicios de 2025 que la empresa no utilizará IA para el doblaje, al considerar que las voces de sus actores forman parte esencial del proceso creativo. Aunque la plataforma realizó pruebas de IA para subtitulaje, confirmó que esta tecnología no será utilizada para reemplazar voces en sus producciones.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEBERÁ APROBAR LAS REFORMAS PARA PROTEGER A ACTORES DE DOBLAJE Y LOCUTORES

Con la aprobación del dictamen en el Congreso capitalino, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo.

De ser aprobado, se integraría en la Constitución y en el marco legal federal, con el objetivo de establecer normas claras sobre el uso de IA en la industria del entretenimiento y la publicidad, así como sobre la protección de datos personales y derechos de autor vinculados a la identidad vocal de los profesionales.

Para los actores de doblaje y locutores, la votación representa un paso hacia la defensa de su trabajo frente a tecnologías que pueden replicar su voz sin consentimiento. El gremio busca que estas reformas establezcan un precedente nacional ante un fenómeno que ha transformado la manera en que se producen contenidos en todo el mundo.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

