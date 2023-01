Cordyceps, el hongo de ‘The Last of Us’ es real y vuelve a los insectos en ‘zombis’

Luego del espectacular estreno de la serie The Last of Us, basado en el famoso videojuego, se ha especulado mucho en redes sociales sobre el patógeno infeccioso que es culpable de llevar a la humanidad al borde de la extinción.

Hablamos del cordyceps, que abarca entre 400 y 600 especies distintas de hongos parasitarios.

Sin embargo, sus principales víctimas son los insectos, ya que al infectarlos, el micelio que es la estructura interconectada del hongo, destruye sus tejidos y lo coloniza, causándole la muerte.

De acuerdo con expertos, del exoesqueleto de la víctima brotan entonces estructuras en forma de protuberancias tentaculares, que pueden ser infecciosos y contribuir a la propagación mediante esporas.

El resultado es lo bastante escalofriante como para inspirar relatos de terror, pero es inocuo para el ser humano. Algunos, especialmente los que parasitan a otros hongos, han sido consumidos como medicina tradicional.

Sin embargo, The Last of Us se inspira en un subgénero en concreto, el Ophiocordyceps unilateralis, más conocido como el ‘hongo de las hormigas zombi’.

El documental Planet Earth de la BBC emitido a comienzos de siglo es citado como fuente por los creadores del videojuego: esta variedad no solo parasita a su huésped con horripilantes resultados, sino que altera su comportamiento para facilitar su propagación.

El Ophiocordyceps unilateralis se encuentra principalmente en entornos de selva subtropical, donde ha evolucionado para parasitar específicamente a las hormigas de la familia Camponotini. Las esporas del hongo se adhieren al exoesqueleto del insecto cuando descienden de las ramas y se acaban infiltrando en su organismo. Una vez infectada, la hormiga sufre convulsiones que la hacen caer al suelo. A continuación, ocurre el comportamiento “zombi”: la víctima se dirigirá hacia una planta a mediana altura, cerrará sus mandíbulas contra el tallo o las nervaduras de la hoja con una fuerza excepcional y morirá.

El cordyceps brotará entonces del cadáver por las hendiduras del exoesqueleto y desarrollará un esporocarpo en su parte superior, un ‘sombrero’ de hongo que diseminará las esporas.

Están podrán afectar a otras hormigas, y en función de las condiciones de humedad y densidad, podría llegar a terminar erradicando a una colonia entera.

Por inquietante que resulte la idea, sin embargo, falta un ingrediente esencial para una buena historia de zombis: el individuo infectado no se vuelve agresivo contra su propia especie, y de hecho, se ha observado a otras hormigas alejarlos mansamente si detectan que han enfermado.

Sin embargo, la relación entre los hongos parasitarios y las alteraciones de comportamiento en los seres humanos, incluidos brotes de agresividad alucinatoria, está documentado.

El cornezuelo (Claviceps purpurea) parasita el centeno y se ha usado en medicina tradicional y rituales. Pero si se consume sin querer en exceso, puede provocar intoxicaciones que se han atribuido a posesiones o brujería, como el “fuego de San Antón”. Una de las hipótesis que manejan los supervivientes de The Last of Us es que la humanidad contrajera el cordyceps de la misma manera que el cornezuelo, ingiriéndolo de forma masiva en productos de industria alimentaria.

