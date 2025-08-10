Regaña Maluma a fan en concierto por llevar a su bebé de un año: ‘Sea un poquito más consciente’

Durante su concierto del 9 de agosto en el Palacio de los Deportes, Maluma interrumpió su presentación para reprender a una fan que asistió con un bebé aparentemente menor de un año y sin protección auditiva. El hecho ocurrió en el marco de su gira +Pretty+Dirty, que incluyó tres fechas en la Ciudad de México, todas con boletos agotados. Mientras interpretaba uno de sus éxitos, el cantante colombiano notó entre el público a una mujer cargando al menor. Visiblemente sorprendido, detuvo la música y se dirigió directamente a ella para cuestionar su decisión. “Yo soy padre, ¿Cuánto tiene un año? ¿Menos? ¿1 año? ¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de 1 año a un concierto donde los decibeles están muy altos? Ese bebé... quisiera saber qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”, expresó desde el escenario.

El reguetonero continuó con su mensaje, señalando que su observación no era con intención de humillar, sino de advertir sobre el riesgo que implican los altos niveles de sonido para un menor de esa edad. "Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. Eso es un acto de irresponsabilidad... Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poquito más consciente", agregó en referencia a su hija, nacida en marzo de 2024. El momento provocó la atención de todos los presentes, quienes aplaudieron la intervención del artista. Algunos asistentes captaron la escena en video y la compartieron en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. La mayoría de los comentarios aplaudieron la postura de Maluma, reconociendo que pocos artistas se involucran de manera tan directa para proteger la salud del público.

Sin embargo, también surgieron opiniones contrarias, con usuarios que consideraron que la situación pudo haberse manejado de forma privada para evitar la exposición pública de la fan. El debate en línea se centró en la responsabilidad de los padres al llevar menores a eventos masivos y en la pertinencia de la acción del intérprete. De acuerdo con especialistas en salud auditiva, los niveles de sonido en conciertos suelen superar los 100 decibeles, cifra que puede causar daños permanentes al oído, especialmente en bebés y niños pequeños, si no cuentan con protección adecuada. Este contexto respaldó las palabras del cantante y amplificó la discusión sobre el tema. Maluma retomó su espectáculo tras el incidente, manteniendo un tono cordial, pero dejando claro su mensaje de prevención. El hecho quedó registrado como uno de los momentos más comentados de su estancia en México, tanto por su carácter inusual como por la conversación que desató sobre la seguridad infantil en eventos de gran escala.