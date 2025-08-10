El terror vuelve a conquistar el cine: ‘Weapons’ triunfa en taquilla en su estreno

    El terror vuelve a conquistar el cine: ‘Weapons’ triunfa en taquilla en su estreno

La película de Zach Cregger ha puesto de nuevo a este género entre los favoritos del público con una recaudación que superó incluso a algunas esperadas secuelas

En un mes que desde hace tiempo se conoce por permitir que películas más atrevidas prosperen, la muy esperada cinta de terror de Zach Cregger, “Weapons”, no decepcionó, encabezando la taquilla durante su fin de semana de estreno con 42,5 millones de dólares a nivel nacional en 3.202 cines. Recaudó 70 millones de dólares a nivel internacional.

El éxito de la película también le otorgó a su distribuidora, Warner Bros. Pictures, el séptimo estreno número uno del año, y se convirtió en la sexta película consecutiva del estudio en debutar con más de 40 millones de dólares a nivel nacional.

“Freakier Friday”, la caótica secuela de Disney del clásico de 2003 “Freaky Friday”, ocupó el segundo lugar durante su fin de semana de estreno, obteniendo 29 millones de dólares en 3.975 cines de América del Norte. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan, esta vez para un doble intercambio de cuerpos entre el dúo madre-hija y la hija adolescente de Lohan y su futura hijastra.

Las tácticas de marketing viral, junto con una fuerte promoción de boca a boca en las redes sociales, auguraron un buen éxito para ambas películas, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore.

