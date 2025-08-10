El terror vuelve a conquistar el cine: ‘Weapons’ triunfa en taquilla en su estreno

En un mes que desde hace tiempo se conoce por permitir que películas más atrevidas prosperen, la muy esperada cinta de terror de Zach Cregger, “Weapons”, no decepcionó, encabezando la taquilla durante su fin de semana de estreno con 42,5 millones de dólares a nivel nacional en 3.202 cines. Recaudó 70 millones de dólares a nivel internacional.

El éxito de la película también le otorgó a su distribuidora, Warner Bros. Pictures, el séptimo estreno número uno del año, y se convirtió en la sexta película consecutiva del estudio en debutar con más de 40 millones de dólares a nivel nacional.