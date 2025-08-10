James Cameron alerta sobre un futuro “al estilo Terminator” si la IA se mezcla con armas nucleares

En una entrevista con Rolling Stone, Cameron señaló que los campos de batalla modernos requieren decisiones en fracciones de segundo, lo que podría llevar a los ejércitos a ceder el control a sistemas de IA “superinteligente”. Aunque exista supervisión humana, dijo, el riesgo de errores catastróficos persiste.

El cineasta canadiense James Cameron, creador de la icónica saga Terminator, advirtió que la combinación de inteligencia artificial (IA) con sistemas de armamento —incluidas defensas nucleares— podría desembocar en un escenario de catástrofe global similar al que imaginó en su película de 1984.

El director, que también está escribiendo Terminator 7 y la adaptación cinematográfica de Ghosts of Hiroshima, agrupó a la IA, el cambio climático y los arsenales nucleares como tres amenazas existenciales que “están alcanzando su punto máximo al mismo tiempo”. Irónicamente, admitió que la tecnología real está alcanzando las visiones futuristas que presentó en The Terminator, estrenada el 26 de octubre de 1984, en la que una inteligencia artificial militar llamada Skynet desata un apocalipsis nuclear contra la humanidad.

Aunque Cameron forma parte del consejo de Stability AI y explora el uso de herramientas generativas para el cine, hizo un llamado a establecer salvaguardas estrictas para evitar que las armas autónomas conviertan en realidad la ficción que él mismo llevó a la pantalla.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Los 100 años los imagino cantando y bailando’: Dick Van Dyke, el comediante por el que los años no pasan

¿Por qué importa?

En un momento en que las potencias militares compiten por integrar IA en sus arsenales, el llamado de Cameron subraya un vacío crítico en el control global de armas: quién —o qué— tendrá la última palabra para iniciar un ataque letal. Una cuestión que, como advierte, podría definir la estabilidad nuclear y el futuro de la humanidad.