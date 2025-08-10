Fallece conocido actor de La Rosa de Guadalupe y Cómo dice el Dicho a los 38 años; ¿De qué murió?

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto por la muerte de Juan Carlos Ramírez Ayala, quien falleció a los 38 años a causa de un aneurisma cerebral. Su agencia confirmó la noticia

Juan Carlos Ramírez Ayala, actor mexicano con sólidos estudios en arquitectura y actuación, falleció recientemente tras sufrir un aneurisma cerebral. Su agencia, I Am This, fue quien dio a conocer la noticia en redes sociales, compartiendo un mensaje cargado de afecto: “Descansa en paz. Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso lo llevaremos en el corazón” y solicitando “sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala”.

En una historia publicada en Instagram, la agencia acompañó sus palabras con una imagen del funeral, donde su familia y allegados lo despidieron en una ceremonia íntima, rodeada de flores y retratos. El mensaje expresó: “Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas”.

TE PUEDE INTERESAR: Regaña Maluma a fan en concierto por llevar a su bebé de un año: 'Sea un poquito más consciente'

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Ramírez Ayala dejó una marca en producciones de televisión muy populares, participando en episodios de La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho, y desempeñando el papel de “Chivo” en la cuarta temporada de Rosario Tijeras. Además, formó parte del elenco en series como El Último Rey, Marea de Pasiones, Minas de Pasión, Esta historia me suena, Dra Lucía, Un día para vivir, Preso No. 1 y El Boxeador.

Sus credenciales académicas eran igual de destacadas. Estudió actuación en Argos Casa Azul y obtuvo la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana. Antes de consagrarse como actor, trabajó en diseño arquitectónico y urbanismo, y también cofundó emprendimientos como Ahó, una marca de ropa artesanal huichol, así como Limpura.

La noticia de su fallecimiento causó una profunda impresión en colegas, amigos y seguidores. En redes sociales abundaron mensajes de despedida: “Hermano, te quiero, descansa en paz”, “Siempre te recordaré con cariño” y “No puedo creer la noticia”.

