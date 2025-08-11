¿Quién fue el segundo eliminado La Casa de los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos México 3 vivió su segunda jornada de expulsión la noche del domingo 11 de agosto, en un capítulo cargado de tensión y emociones. El público decidió que Adrián Di Monte, actor cubano-mexicano, debía abandonar la competencia, dejando atrás a sus compañeros del cuarto Noche. Esta semana, la lista de nominados estuvo integrada por Mar Contreras, Priscila, Alexis Ayala y el propio Di Monte. Durante la gala de eliminación, el primero en salvarse fue Alexis Ayala, quien regresó al reality con el respaldo del público. Posteriormente, Mar Contreras celebró su permanencia con un emotivo reencuentro junto a Aldo de Nigris y Aarón Mercury. Finalmente, Priscila también recibió el apoyo necesario para quedarse, dejando a Adrián como el eliminado de la noche.

Al salir de la casa, Adrián participó en la post gala junto a Wendy Guevara, donde agradeció al público por su respaldo: "Estoy muy agradecido con el público mexicano, porque pensé que me iban a sacar a la primera. Mi revelación fue la más funada", expresó.

El actor describió el reality como la experiencia más exigente de su carrera: “Es el proyecto más difícil que he hecho en mi vida. No te puedes tomar nada personal; tienes que amar a tus compañeros, compartir y ver al ser humano detrás del personaje”. El encierro le resultó especialmente duro debido a su reciente boda, celebrada el 8 de julio. La distancia emocional y la presión del juego fueron retos que, según confesó, pusieron a prueba su fortaleza mental.

CÓMO SIGUE LA COMPETENCIA Con la salida de Adrián, la convivencia continúa en un ambiente marcado por la estrategia, las alianzas y la incertidumbre. Los habitantes que siguen en la lucha por el premio son: • Facundo • Ninel Conde • Mariana Botas • Shiky • Elaine Haro • Priscila Valverde • Dalílah Polanco • Aldo de Nigris • Luis Rodríguez “Guana” • Mar Contreras • Abelito • Alexis Ayala • Aarón Mercury