¿Quién fue el segundo eliminado La Casa de los Famosos México 2025?

Show
/ 11 agosto 2025
    Adrián Di Monte fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025. Descubre cómo fue la jornada de expulsión, las reacciones de sus compañeros y los datos curiosos del reality. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El actor cubano-mexicano Adrián Di Monte se convirtió en el segundo expulsado de La Casa de los Famosos México 3, en una noche llena de tensión, sorpresas y reacciones emotivas dentro del reality show de Televisa

La Casa de los Famosos México 3 vivió su segunda jornada de expulsión la noche del domingo 11 de agosto, en un capítulo cargado de tensión y emociones. El público decidió que Adrián Di Monte, actor cubano-mexicano, debía abandonar la competencia, dejando atrás a sus compañeros del cuarto Noche.

Esta semana, la lista de nominados estuvo integrada por Mar Contreras, Priscila, Alexis Ayala y el propio Di Monte. Durante la gala de eliminación, el primero en salvarse fue Alexis Ayala, quien regresó al reality con el respaldo del público. Posteriormente, Mar Contreras celebró su permanencia con un emotivo reencuentro junto a Aldo de Nigris y Aarón Mercury. Finalmente, Priscila también recibió el apoyo necesario para quedarse, dejando a Adrián como el eliminado de la noche.

EL ADIÓS DE ADRIÁN DI MONTE

Al salir de la casa, Adrián participó en la post gala junto a Wendy Guevara, donde agradeció al público por su respaldo:

“Estoy muy agradecido con el público mexicano, porque pensé que me iban a sacar a la primera. Mi revelación fue la más funada”, expresó.

El actor describió el reality como la experiencia más exigente de su carrera:

“Es el proyecto más difícil que he hecho en mi vida. No te puedes tomar nada personal; tienes que amar a tus compañeros, compartir y ver al ser humano detrás del personaje”.

El encierro le resultó especialmente duro debido a su reciente boda, celebrada el 8 de julio. La distancia emocional y la presión del juego fueron retos que, según confesó, pusieron a prueba su fortaleza mental.

CÓMO SIGUE LA COMPETENCIA

Con la salida de Adrián, la convivencia continúa en un ambiente marcado por la estrategia, las alianzas y la incertidumbre. Los habitantes que siguen en la lucha por el premio son:

• Facundo

• Ninel Conde

• Mariana Botas

• Shiky

• Elaine Haro

• Priscila Valverde

• Dalílah Polanco

• Aldo de Nigris

• Luis Rodríguez “Guana”

• Mar Contreras

• Abelito

• Alexis Ayala

• Aarón Mercury

DATOS CURIOSOS DEL REALITY

• La Casa de los Famosos México 3 ha mantenido altos niveles de audiencia en cada gala de eliminación.

• Adrián Di Monte ya había participado en otros realities, pero nunca en un formato de encierro prolongado.

• El cuarto Noche, al que pertenecía Adrián, ha perdido ya a dos de sus integrantes en apenas dos semanas de competencia.

• La reciente boda de Adrián fue tendencia en redes antes de su ingreso a la casa.

Con el camino despejado para los participantes restantes, La Casa de los Famosos México 2025 promete más giros, conflictos y momentos memorables que seguirán atrapando a la audiencia en las próximas semanas.

