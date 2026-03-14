Country Joe McDonald, Tommy Decarlo y Harry Styles

El pasado sábado 7 de marzo, irónicamente una semana después de haberse iniciado la guerra entre Estados Unidos e Irán, falleció el activista por la paz y músico norteamericano del rock psicodélico Country Joe McDonald.

McDonald, reconocido por haber liderado la agrupación de rock psicodélico Country Joe and the Fish en la década de los 60, murió a los 84 años como consecuencia de complicaciones con el Parkinson que padecía. Country Joe brilló sobre el escenario del memorable Festival de Woodstock en agosto de 1969 con el himno de protesta contra la guerra de Vietnam “I-Feel-Like-I´m-Fixin-to Die Rag” y su actuación en solitario incluyó el tema “Fish Cheer”, respuesta a “Gimme an F”, el cual incitó al público a deletrear la palabra fuck. McDonald cofundó “Country Joe and the Fish” en 1965 con Barry “The Fish” Melton, quien fue el guitarrista principal del grupo.

En 1968, el presentador televisivo Ed Sullivan los canceló de su famoso programa dominical de variedades por su rola, y otras de la banda de San Francisco cuyos colegas a los Grateful Dead y Jefferson Airplane, entre otras, se centraban en temas políticos o sociales, incluyendo el tema “Superbird” que satirizaba al presidente Lyndon B. Johnson, lo mismo que “An Untitled Protest” y rolas exitosas como “Not so Sweet Martha Lorraine”y “Janis”, que fue escrita para la legendaria Janis Joplin, fallecida novia del músico, entre otras más. Además de su trabajo con la banda, Country Joe escribió y grabó al menos 40 álbumes durante su carrera en solitario.

Ya iniciada la semana, el lunes 9 sorprendió todavía más la noticia de la muerte del vocalista de la no menos famosa agrupación de rock Boston, Tommy Decarlo, a los 60 años, víctima de cáncer cerebral. Decarlo vivió un sueño al formar parte de la banda responsable de himnos del género como “More than a Feeling” y “Amanda”, entre otras, al pasar de fan a vocalista de la misma desde el año 2008 para ser el tercero de su historia después de Brad Delp y Fran Cosmo. La familia detalló que tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado mes de septiembre, Tommy “luchó con fuerza y un coraje increíbles hasta el fin”. Descansen en paz.

Para terminar con una nota más agradable, este sábado 14 al presentarse como anfitrión del popular programa como “Saturday Night Live”, el cantante británico Harry Styles cierra una semana que se inició “con bombo y platillo” con el estreno a nivel mundial el domingo 8 en Netflix de un concierto grabado apenas dos días antes en el inmenso estadio de Manchester de su natal Inglaterra y que bajo el título de “Harry Styles: Una Noche en Manchester” convocó a una multitud de sus fans que se dieron cita para escuchar en vivo todos los temas de su más reciente álbum “Kiss All The Time. Disco Occasionnally” lo mismo que algunos de sus más grandes éxitos.

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