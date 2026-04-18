¡Crece la familia! Confirma Natalie Portman que está embarazada

Sin duda, una de las estrellas más queridas de Hollywood es Natalie Portman, por lo que ha sido celebrada la noticia de su tercer embarazo, que vive ahora junto a su pareja, el productor musical francés Tanguy Destable, de 45 años.

Las felicitaciones llegaron luego de que la protagonista de ‘¿Y dónde quedó el amor?’ lo diera a conocer en una entrevista con la revista Harper’s Bazaar.

“Estamos muy emocionados”, expresó Portman, quien también subrayó que vive este proceso con una profunda gratitud. Hija de un médico especialista en fertilidad, creció escuchando sobre las dificultades para concebir, lo que —dijo— la hace aún más consciente de que el embarazo es “un privilegio y un milagro”, pero también una experiencia compleja para muchas personas cercanas a ella.