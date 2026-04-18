Madonna sorprende en Coachella al cantar con Sabrina Carpenter (Video)

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/ 18 abril 2026
    Madonna sorprende en Coachella al cantar con Sabrina Carpenter (Video)
    Aplauso. El dueto entre Madonna y Sabrina Carpenter desató reacciones en redes por su simbolismo generacional. FOTO: YOUTUBE

La superestrella del pop confirmó los rumores de una colaboración entre ambas cuando cantaron por primera vez una canción inédita, cuyo nombre no fue revelado

Casualmente, tuvieron que pasar 20 años para que Madonna regresara al escenario del Coachella la noche del viernes, cuando acompañó a Sabrina Carpenter, considerada una de las nuevas caras de la música pop.

Se especulaba desde la tarde del viernes que la intérprete de ‘Vogue’ se subiría al escenario, y fue casi al final del show de Carpenter cuando apareció para interpretar una versión del tema junto a la joven exestrella de Disney.

“Sabrina”, se escucha decir a la ‘Reina del Pop’, a lo que la joven responde con tono desafiante: “Madonna”, y comienza a sonar lo que sería una posible nueva canción de la artista, vinculada a su recién anunciado ‘Confessions On a Dance Floor II’.

¿QUÉ PASÓ CON MADONNA EN COACHELLA?

Mientras cantaban el dueto —posible primer sencillo de la nueva producción discográfica— recorrieron la pasarela del escenario: la ‘Reina del Pop’ con un corsé morado y botas del mismo color, pero en un tono más oscuro; mientras Carpenter lucía un traje blanco de encaje con brillos, creando un contraste visual.

“Sabrina, gracias por haberme invitado a tu show. Hace 20 años actué en Coachella para cantar por primera vez en Estados Unidos ‘Confessions On a Dance Floor’, así que ya se pueden imaginar lo que significa volver con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chamarra Gucci. Es como cerrar un ciclo”, dijo la estrella.

Fiel a sus creencias, recordó al micrófono que la luna nueva estaba en Tauro, a lo que Sabrina respondió: “Soy Tauro, por si no lo sabían, chicos”. La ‘Reina del Pop’ continuó: “Hay siete planetas en el signo Aries, recuerden, chicos, hay que trabajar en la comunicación entre nosotros”, dijo Madonna mientras los aplausos no dejaban de sonar.

“La otra cosa que hay que hacer es evitar las confrontaciones, porque Aries está alineado a Marte y Marte es el planeta de la guerra. Así que, en cualquier circunstancia, tratemos, para lo que queda de mes, de intentar llevarnos bien. Intentemos estar juntos, evitar el desacuerdo. La música une a la gente. Es el lugar en el que la gente deja sus diferencias a un lado y lo pasa bien. Y a mí me encanta ser parte de esta experiencia sanadora”, insistió la cantante mientras Sabrina la escuchaba con atención.

Intentemos estar juntos, evitar el desacuerdo. La música une a la gente. Es el lugar en el que la gente deja sus diferencias a un lado y lo pasa bien”.
Madonna, cantante pop.

‘ESTALLAN’ REDES CON DUETO

‘Like a Prayer’ comenzó a sonar luego del discurso final de Madonna, para que ambas la interpretaran y finalizaran su participación en el escenario principal. Mientras en vivo ovacionaban a la dupla, en redes sociales celebraron la integración de quien es considerada la mujer que abrió y transformó la industria musical para las mujeres.

Con esta presentación, algunos usuarios apostaban que Madonna daba “su aprobación” a la cantante de ‘Espresso’, al tratarse de un cambio generacional en la industria y de su consolidación como artista y performer.

https://vanguardia.com.mx/show/coldplay-encabezara-el-primer-show-de-medio-tiempo-en-una-final-de-mundial-BL20092829

Además, Sabrina Carpenter cerró su participación en el festival con esta segunda presentación de ‘Sabrinawood’, como parte del cierre de sus shows realizados semanas antes en Latinoamérica, en países como Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Colombia.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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