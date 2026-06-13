¡Crece la familia! Confirman que Elizabeth Olsen espera a su primer bebé

Sólo una imagen fue suficiente para confirmar al público y a los fans la feliz noticia de Elizabeth Olsen y Robbie Arnett, quienes esperan la llegada de su primer hijo. La protagonista de ‘Amor y Muerte’ fue captada con un avanzado estado de gestación durante una visita a un restaurante en Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por la revista People, medio que dio a conocer el embarazo de la intérprete de ‘Wanda Maximoff’ dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con People, la actriz de 37 años fue fotografiada esta semana mientras almorzaba en el restaurante All Time, en Los Ángeles. Vestía una camisa blanca abotonada, abierta en la parte inferior, que dejaba ver su vientre, y fue captada sosteniéndolo con ternura, en una imagen que evidenció su embarazo.