¡Crece la familia! Confirman que Elizabeth Olsen espera a su primer bebé

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    ¡Crece la familia! Confirman que Elizabeth Olsen espera a su primer bebé
    Famosa. La intérprete de ‘Wanda Maximoff’ ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores pese a la enorme popularidad alcanzada con las producciones de Marvel. FOTO: ESPECIAL

La actriz fue captada en Los Ángeles con un avanzado embarazo, confirmando así una nueva etapa personal junto al músico con quien comparte su vida desde hace varios años

Sólo una imagen fue suficiente para confirmar al público y a los fans la feliz noticia de Elizabeth Olsen y Robbie Arnett, quienes esperan la llegada de su primer hijo. La protagonista de ‘Amor y Muerte’ fue captada con un avanzado estado de gestación durante una visita a un restaurante en Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por la revista People, medio que dio a conocer el embarazo de la intérprete de ‘Wanda Maximoff’ dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con People, la actriz de 37 años fue fotografiada esta semana mientras almorzaba en el restaurante All Time, en Los Ángeles. Vestía una camisa blanca abotonada, abierta en la parte inferior, que dejaba ver su vientre, y fue captada sosteniéndolo con ternura, en una imagen que evidenció su embarazo.

LA FAMILIA OLSEN

Elizabeth, quien únicamente ha retomado a su personaje de Marvel en algunos proyectos animados, mantiene una relación con el músico Robbie Arnett desde 2017. Posteriormente, la pareja contrajo matrimonio tras comprometerse en 2019.

La noticia de su boda se conoció de manera accidental durante una entrevista con Kaley Cuoco, en la que Olsen reveló que Arnett ya era “su esposo”.

El pasado noviembre, Elizabeth habló con People sobre su vida lejos de los reflectores, una dinámica que ha procurado mantener desde que alcanzó fama internacional tras su participación en ‘Avengers: Era de Ultrón’.

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Hasta el cierre de esta edición, la pareja no había compartido más detalles sobre la noticia, por lo que se desconoce cuándo ocurrirá el nacimiento. Sin embargo, por el avanzado estado de gestación de la actriz, se especula que podría ser hacia finales del verano. (Con información de People)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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