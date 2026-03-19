¿Cuál esperas? Anuncia Disney las películas ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’ para 2028

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/ 19 marzo 2026
    ¿Cuál esperas? Anuncia Disney las películas ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo &amp; Stitch 2’ para 2028
    Logros. Las dos primeras películas, ‘Los Increíbles’ y ‘Los Increíbles 2’, se consolidaron como éxitos globales al recaudar en conjunto más de mil 800 millones de dólares. FOTO: ARCHIVO

El live action de ‘Stitch’ se debe al éxito en taquilla de la primera película estrenada en 2025 con más de mil millones de dólares

Llegó el anuncio de que varias películas de Walt Disney Company sumará dos de sus franquicias más exitosas a su calendario de estrenos para 2028, con el lanzamiento de ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’.

La secuela de Lilo & Stitch llegará a los cines el 26 de mayo de 2028, mientras que la tercera entrega de la familia Parr se estrenará el 16 de junio del mismo año.

De acuerdo a Varierty, ‘Los Increíbles 3’ estará dirigida por Peter Sohn, conocido por Elemental, lo que marcará la primera vez que la saga no estará bajo la dirección de Brad Bird, aunque este último continuará como guionista y productor.

Las dos primeras películas, ‘Los Increíbles’ y ‘Los Increíbles 2’, se consolidaron como éxitos globales al recaudar en conjunto más de mil 800 millones de dólares.

La historia sigue a Bob y Helen Parr, también conocidos como Mr. Increíble y Elastigirl, quienes intentan equilibrar su vida familiar con sus habilidades como superhéroes en un mundo que desconfía de ellos.

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En cuanto a ‘Lilo & Stitch 2’, la compañía no ha revelado detalles sobre su elenco o trama, pero confirmó el regreso de Chris Sanders, quien escribirá la secuela y volverá a dar voz al icónico personaje. (Con información de Reforma y EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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