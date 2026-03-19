¿Cuál esperas? Anuncia Disney las películas ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo &amp; Stitch 2’ para 2028

¿Cuál esperas? Anuncia Disney las películas ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’ para 2028
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El live action de ‘Stitch’ se debe al éxito en taquilla de la primera película estrenada en 2025 con más de mil millones de dólares
Llegó el anuncio de que varias películas de Walt Disney Company sumará dos de sus franquicias más exitosas a su calendario de estrenos para 2028, con el lanzamiento de ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’.
La secuela de Lilo & Stitch llegará a los cines el 26 de mayo de 2028, mientras que la tercera entrega de la familia Parr se estrenará el 16 de junio del mismo año.
De acuerdo a Varierty, ‘Los Increíbles 3’ estará dirigida por Peter Sohn, conocido por Elemental, lo que marcará la primera vez que la saga no estará bajo la dirección de Brad Bird, aunque este último continuará como guionista y productor.
Las dos primeras películas, ‘Los Increíbles’ y ‘Los Increíbles 2’, se consolidaron como éxitos globales al recaudar en conjunto más de mil 800 millones de dólares.
La historia sigue a Bob y Helen Parr, también conocidos como Mr. Increíble y Elastigirl, quienes intentan equilibrar su vida familiar con sus habilidades como superhéroes en un mundo que desconfía de ellos.
En cuanto a ‘Lilo & Stitch 2’, la compañía no ha revelado detalles sobre su elenco o trama, pero confirmó el regreso de Chris Sanders, quien escribirá la secuela y volverá a dar voz al icónico personaje. (Con información de Reforma y EFE)