En entrevista con VANGUARDIA , la sommelier Daniela de la Peña narró cómo fue para ella participar no sólo con su negocio ‘El Vino es Para Todos’ , sino como instructora de maridaje al enseñar de estas bebidas.

“Desde un principio creí en el proyecto [...] Yo estoy feliz de enseñar a la gente que apenas empieza en el mundo del vino [...] Yo siempre he dicho, el vino es para todos, no importa tu presupuesto, no importa si es una ocasión especial, estoy feliz de terminar esta temporada de Vive tu centro, pero emocionada porque yo sé que el próximo año va a estar mejor”, expresó.

¿CÓMO SE VIVIÓ ‘DESDE LA COCINA’?

La organización de estos eventos también brilló por la manera en que manejaron las catas, pues, aunque tuvieron que pasar mucho tiempo de preparación y coordinación, lograron establecer un proyecto que buscará perdurar en más entregas.

“(Al principio) La gente como que no tenía fe, en general, empezando por los negocios del centro por mis compañeros, por nosotros mismos, hacer algo diferente es difícil [...] Como que entras con reservas, pero cada vez va pasando el tiempo y va agarrando un poquito más de fuerza, pero es gracias a la gente, a la aceptación”, expresó José Juan Hernández de ‘Big Juan’.