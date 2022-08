En la última de las películas de Thor, “Thor: Love and Thunder”, los hijos de los protagonistas participan en la cinta. A lo largo de los años, diferentes actrices y actores han trabajado con sus vástagos bajo los focos

A principios de julio llegó a los cines la nueva película de Thor, “Thor: Love and Thunder”. Y en ella hay más de un Hemsworth, Portman y Bale, ya que los hijos de los protagonistas comparten, en mayor o menor medida, pantalla con sus famosos padres. Antes que ellos, actrices y actores como Andie MacDowell y Margaret Qualley; Angelina Jolie y Vivienne Jolie-Pitt o Kirk, Michael y Cameron Douglas pasaron por la misma experiencia.

“Es realmente genial. Ellos realmente querían estar en ella y los hijos de Taika [Waititi, el director] estaban allí y la de Christian Bale... y Natalie [Portman, actriz] también tuvo a sus hijos allí”, dijo Chris Hemsworth en una entrevista. India, la hija mayor del actor, interpreta a Love, hija a su vez de Gorr, el carnicero de dioses. Además, Tristán, uno de sus gemelos, aparece como Thor de joven. Sasha, su hermano, hizo un cameo como niño de Asgard junto a los de Portman, Bale y Waititi.

El año pasado, “The Maid” fue uno de los éxitos de la plataforma Netflix. La miniserie cuenta la historia de una joven madre que sobrevive como asistenta tras huir de una relación de maltrato. El personaje central fue interpretado por Margaret Qualley. Su madre, la actriz Andie MacDowell, fue su madre también en la ficción.

“Llamé a Margot Robbie [productora ejecutiva de la serie] porque de alguna manera tenía su contacto y le propuse la idea”, contó la actriz en el podcast Skip Intro. “Fue una locura”, dijo Qualley a “E! News” sobre ver a su madre meterse en el papel de una mujer inestable emocionalmente y con una relación disfuncional con su hija. “Quiero decir, es una de las actrices más talentosas que existen, así que fue increíblemente convincente”.

Vivienne Jolie-Pitt, hija de Angelina Jolie, tuvo un pequeño papel frente a su madre en “Maleficent”, en la que Jolie interpreta a Maléfica, y Jolie-Pitt a Aurora de niña. “Las otras actrices de tres y cuatro años no se acercaban a mí”, dijo Jolie a “Vanity Fair” en 2015. “Tenía que ser una niña a la que le gustase y que no tuviese miedo de mis cuernos, mis ojos y mis garras”, comentó en relación a la caracterización que requería su personaje. “Así que tenía que ser Viv”, aseguró.

En aquel momento, su hija tenía cinco años. “El primer día era el día en el que tenía que cazar una mariposa, y realmente no tenía ganas de hacerlo”, comentó Jolie en una mesa redonda de Disney, según publicó “People” en 2014. También dijo que ensayaban en casa las escenas comunes: “Cuando lo hacíamos juntas, lo pasamos muy bien”.

“It Runs in the Family” consiguió reunir frente a la cámara no a dos generaciones de actores, sino a tres. Kirk Douglas, Michael Douglas y Cameron Douglas interpretaron los mismos papeles que tenían en la vida real: padre, hijo y nieto.

Los Stiller, los cómicos Jerry y Ben, padre e hijo, también han trabajado juntos. Ben fichó a su padre para “Zoolander”, película que protagonizaba y dirigía, como su manager en la ficción, rol que repitió en la secuela, “Zoolander 2”. En “The Heartbreak Kid” y “Hot Pursuit”, interpretaron a padre e hijo. También hicieron sendos cameos en “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, entre otras ocasiones en las que aparecieron juntos en la pantalla.

“Lo tomaba todo muy, muy en serio”, dijo Ben sobre su padre en el programa “Sunday Today with Willie Geist” en 2020. “Realmente lo abordaba de manera metódica. Así que intentaba mantenerme fuera de su camino cuando estaba trabajando”. La comedia, al joven de los Stiller le venía de familia, no solo por su padre, sino por su madre, la también cómica Anne Meara.