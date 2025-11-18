Cultura y Pop: Just Kids

    Cultura y Pop: Just Kids
    Inspiración. Desde esta perspectiva, ‘Just Kids’ puede leerse como un recuento de la escena artística del Nueva York de los setentas. FOTO: ARCHIVO

La escena más bella de ‘Just Kids’ los muestra caminando tomados de la mano en Nueva York, mucho antes de que a alguien le importara quienes eran

La semana anterior hablé de cómo el primer álbum de Patti Smith, “Horses”, germinó en medio del movimiento punk y se convirtió en referencia e inspiración para otros artistas.

Sus siguientes dos álbumes tuvieron relativo éxito comercial, pero en cuanto a influencia pasaron sin pena ni gloria inmediata. Lo que sucedió después fue un gran twist: a principios de los años ochenta Patti Smith no sólo se casó, sino que cambió Nueva York, la capital del arte, por un suburbio de la gris, industrial, y ruda Detroit...

... para dedicarse a criar hijos.

Y sin embargo: aún estando desaparecida para el mundo, durante las noches se sentaba en la mesa de su cocina y escribía.

Después dijo que lo que aprendió durante esas noches fue fundamental para escribir su libro de memorias “Just Kids”, publicado en el 2010.

”Just Kids” empieza con Smith llamando al fotógrafo Robert Mapplethorpe para darle las buenas noches. Mapplethorpe está en el hospital, profundamente sedado, y ella solo puede escuchar su respiración. Al día siguiente se entera de que Mapplethorpe ha muerto por complicaciones del SIDA.

Poco antes ella le había prometido que escribiría la historia que compartieron.

”Just Kids” cuenta cómo se conocieron por casualidad en Nueva York, a donde ambos se habían mudado desde ciudades perdidas en ninguna parte, porque se pensaban artistas, y cómo se volvieron inseparables y se convirtieron en amigos, amantes, y colaboradores. Fue Smith quien le regaló a Mapplethorpe una cámara de fotos. Fue Mapplethorpe quien le tomó a Smith la icónica fotografía de la portada de su primer disco.

Eventualmente vivieron juntos en el Chelsea Hotel. Frecuentaban la Warhol’s Factory. Conocieron a Janis Joplin, Jimi Hendrix, William S. Burroughs, Allen Ginsberg, y Sam Shepard. Bailaban, cantaban, y leían poesía en el club CBGB.

Desde esta perspectiva, “Just Kids” puede leerse como un recuento de la escena artística del Nueva York de los setentas. Pero otra manera de leerlo es dando menos importancia al famoseo, para no perder de vista que lo que lo que realmente les importaba a Smith y Mapplethorpe era ser artistas.

La escena más bella de “Just Kids” los muestra caminando tomados de la mano en Nueva York, mucho antes de que a alguien le importara quienes eran. Gracias a las muchas fotografías para las que posaron juntos, podemos imaginar su aspecto. Una pareja mayor, probablemente turistas, se cruza con ellos y la mujer le pide al hombre que les tome una fotografía porque “quizá son artistas.” El hombre se ríe. “Oh, por favor. Sólo son niños.”

No. La mujer tenía razón: eran artistas. Y Patti Smith, escribiendo en la cocina de su casa en Detroit, nunca dejó de serlo.

Luis Alfredo Pérez

